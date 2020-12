Superbike Brasil: Granado termina invicto e destaca “ano difícil para todos no esporte”

Ao converter a pole position em vitória na oitava e última etapa do Superbike Brasil, neste domingo (20) em Goiânia, Eric Granado encerrou o ano invicto, coroando uma temporada na qual também se sagrou tetracampeão da categoria. Granado completou as 14 voltas em 19min32s839 e terminou a corrida com uma vantagem de 33s278 sobre o segundo colocado, Pedro Sampaio, seu parceiro na equipe Honda Racing que terminou a temporada como vice-campeão.

“Foi incrível vencer essa corrida e terminar a temporada invicto, um momento bacana na minha carreira”, disse o jovem tetracampeão da Superbike. “Foi uma maneira legal de retribuir para a equipe Honda o bom trabalho que fizeram durante toda a temporada, além de agradecer o apoio dos fãs e dos patrocinadores que acreditaram em mim em 2020”, completou Granado.

Apesar de ter vencido todas as sete provas que disputou, Granado também frisou as dificuldades de 2020.

“Foi uma temporada atípica, algo que espero que não ocorra nunca mais”, disse ele. “A pandemia trouxe uma realidade diferente e mais triste para todo mundo. Como membro da comunidade motociclística, eu acompanhei mais de perto o que aconteceu com os profissionais desse meio. Eles tiveram que superar grandes dificuldades e incertezas. Então eu também gostaria de dedicar essa vitória a eles, que são grandes vencedores por voltar ao trabalho, por fazer este evento tão especial. Acho que a deles é uma das maiores vitórias que assisti em 2020”, completou Granado.

Aos 24 anos de idade, Granado conquistou na etapa anterior do Superbike Brasil, disputada no Autódromo Potenza, em Lima Duarte (MG), o 13º título de sua carreira. No total, o principal nome da motovelocidade no Brasil soma oito campeonatos no País (seis de nível nacional) e cinco internacionais, como o Europeu de Moto2, conquistado em 2017. Desde 2015, quando foi campeão do Brasileiro de Motovelocidade 600cc, Eric fatura títulos em todas as temporadas.

