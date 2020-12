SuperBike Brasil: Piloto vacila, comemora vitória antes de bandeirada e perde corrida

O SuperBike Brasil encerrou a temporada de 2020 neste domingo, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. Na prova da categoria Evolution, os fãs das duas rodas viram uma cena inacreditável.

O campeão da classe Evo Series, André Veríssimo, vinha com tranquilidade para cruzar a linha de chegada em primeiro, mas acabou ‘se empolgando’ antes de efetivamente vencer a corrida, e se levantou da moto para comemorar. Resultado: ele foi ultrapassado por Osvaldo J. Filho, o Duende, e também por Marcelo Skaf. Veríssimo teve que se conformar com o terceiro posto.

Confira o momento do vacilo

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1: Entenda os FATORES que fizeram RED BULL optar por PÉREZ ao lado de VERSTAPPEN

PODCAST: Como ficará marcada a temporada de 2020 da F1?