Eric Granado começou a busca pelo quarto título do Superbike Brasil com uma forte demonstração de seu bom momento na carreira: fez pole, melhor volta e venceu a etapa de abertura da temporada, neste domingo (30), em Interlagos.

Dessa forma, o piloto da Honda CBR 1000RR número 51 começa o campeonato já no topo da classificação, somando 25 pontos pela vitória e um pela pole position. O segundo colocado é seu companheiro de equipe Pedro Sampaio, que totaliza 20 pontos. O terceiro lugar ficou com o goiano Matheus Barbosa (Kawasaki Ninja ZX-10), que agora tem 16 pontos na tabela de classificação.

Largando com prudência, Granado chegou a ceder a segunda colocação na largada para a Kawasaki Ninja do goiano Matheus Barbosa. Mas já na terceira das 12 voltas o representante da equipe Honda deixou o adversário para trás – e a partir de então começou a se distanciar até abrir uma vantagem de 16s520 para o segundo colocado, impondo um ritmo superior a mais de um segundo por volta do grupo que vinha atrás.

Estratégia - “Eu optei por largar com calma e não arriscar alguma situação mais perigosa até passar o Esse do Senna, pois a largada era o momento mais propício a ter algum toque ou algo que pudesse comprometer nosso resultado de corrida”, frisou Eric.

“A partir daí passei a estudar o melhor momento de fazer a ultrapassagem e depois estabeleci meu próprio ritmo. Felizmente tudo deu certo e estou muito feliz por começar a temporada da Supebike assim, com o primeiro lugar. Feliz também pela equipe, pela dobradinha com meu companheiro e amigo Pedro Sampaio. A Honda Racing fez um grande trabalho em Interlagos e agora vamos nos voltar para Goiânia, onde o desafio será apimentado pelo forte calor que sempre faz lá, o que torna a administração dos pneus um ponto especialmente importante”, avaliou o tricampeão da Superbike, lembrando da segunda etapa, marcada para o próximo domingo (06/09), na capital de Goiás.

Confira a classificação da etapa de abertura do Superbike Brasil:

1º - Eric Granado (Honda CBR 1000RR) - 12 voltas em 20min23s707

2º - Pedro Sampaio (Honda CBR 1000RR) - a 16s520

3º - Matheus Barbosa (Kawasaki Ninja ZX-10) - a 25s974

4º - Júlio Fortunato (BMW S1000RR) - a 49s993

5º - Bruno Corano (BMW S1000RR) - a 55s331

6º - André Veríssimo (Kawasaki Ninja ZX-10) - a 1min02s080

7º - Osvaldo Jorge Filho (Kawasaki Ninja ZX-10) - a 1min02s144

8º - Marcelo Skaf (Suzuki GSX-R 1000) - a 1min20s077

9º - Fábio Pitta (BMW S1000RR) - a 1min38s009

10º - Beto Auad - a 1min45s276

11º - Juliano Ferrante (Suzuki GSX-R 1000) - a 1 volta

12º - Du Rodrigues (Kawasaki Ninja ZX-10) - a 1 volta

13º - Gustavo Silveira (Kawasaki Ninja ZX-10) - a 1 volta

14º - Victor Villaverde (BMW S1000RR) - a 1 volta

15º - Edson Luiz (Suzuki GSX-R 1000) - a 1 volta

16º - Pablo Flores Nunes (Suzuki GSX-R 1000) - a 1 volta

17º - Felipe Comerlatto (BMW S1000RR) - a 1 volta

18º - Fabrício Marciano Freitas (Kawasaki Ninja ZX-10) - a 8 voltas

19º - Mauro Thomassini (Kawasaki Ninja ZX-10) - a 11 voltas



Classificação do campeonato após uma etapa:

1º - Eric Granado – 26

2º - Pedro Sampaio – 20

3º - Matheus Barbosa – 16

4º - Júlio Fortunato – 13

5º - Bruno Corano – 11

6º - André Veríssimo – 10

7º - Osvaldo Jorge Filho – 9

8º - Marcelo Skaf – 8

9º - Fábio Pitta – 7

10º - Beto Auad – 6

11º - Juliano Ferrante – 5

12º - Du Rodrigues – 4

13º - Gustavo Silveira – 3

14º - Victor Villaverde – 2

15º - Edson Luiz – 1