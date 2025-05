Um acidente com 11 motos na classe suporte Supersport gerou a suspensão da etapa de abertura da Superbike britânica nesta segunda-feira, em Oulton Park. Uma das motos foi 'lançada' para cima e outra pegou fogo na grave batida no circuito. Dois pilotos morreram: Owen Jenner e Shane Richardson.

O incidente aconteceu logo após a largada, na curva 1, quando o primeiro dos 11 envolvidos perdeu o controle após passar sobre uma zebra, caindo no asfalto. Nisso, outra moto foi coletada e daí em diante ocorreu uma espécie de 'engavetamento' que culminou no acidente de 11 motos na Supersport. Assista:

Com isso, a prova foi interrompida com bandeira vermelha e, posteriormente, a etapa foi suspensa. Em nota, a categoria deu mais detalhes sobre a decisão tomada após o caos no circuito inglês de Oulton Park.

“No início da corrida da Supersport em Oulton Park, ao sair da primeira curva, houve um grave incidente em cadeia envolvendo 11 pilotos. A corrida foi imediatamente interrompida e os serviços médicos prestaram atendimento no local. Devido à gravidade do incidente e após as intervenções médicas, não será possível dar continuidade ao evento, que está, portanto, cancelado. A MotorSport Vision Racing (MSVR, promotora do evento) divulgará novo comunicado em breve". Pouco depois, a notícia das mortes:

"Este acidente catastrófico resultou tragicamente em dois pilotos fatalmente feridos e outro com ferimentos graves."

#86 Owen Jenner

"Owen Jenner (21) foi inicialmente tratado na pista e depois levado ao centro médico do circuito, onde, apesar de mais tratamento de reanimação, morreu devido a um ferimento grave na cabeça."

#28 Shane Richardson

"Shane Richardson (29) foi inicialmente tratado na pista e depois levado ao centro médico do circuito antes de ser transferido para o Royal Stoke University Hospital com ferimentos graves no peito. Ele morreu antes de chegar."

#21 Tom Tunstall

"Tom Tunstall (47) foi inicialmente tratado na pista e levado ao centro médico do circuito. Posteriormente, foi transferido para o Royal Stoke University Hospital com ferimentos graves nas costas e no abdômen."

"Outros cinco pilotos foram transferidos para o centro médico do circuito com ferimentos leves, que não exigiram transferência para o hospital. Esses pilotos eram o #9 Carl Harris, o #39 Max Morgan, o #48 Cameron Hall, o #78 Freddie Barnes e o #95 Morgan McLaren-Wood."

"Outros três pilotos também se envolveram, mas saíram ilesos. Esses pilotos eram o #25 Lewis Jones, o #37 Corey Tinker e o #90 George Edwards."

"O Motorcycle Circuit Racing Control Board e a MotorSport Vision Racing estão investigando as circunstâncias completas do incidente em conjunto com o legista e a polícia de Cheshire."

"Mais declarações serão emitidas quando disponíveis."

