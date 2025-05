As equipes da MotoGP concordaram em ajustar os regulamentos de testes do campeonato para permitir que os pilotos que voltam de longas interrupções por lesão façam testes antes de seu retorno às pistas.

Esses testes foram polêmicos no debate entre as equipes antes do retorno de Jorge Martín à MotoGP no GP do Catar, em abril, quando caiu e sofreu múltiplas fraturas nas costelas. Isso ocorreu após uma solicitação sem sucesso da equipe Aprilia de Martin para ajustar as regras.

Agora, a partir do GP da França deste fim de semana, será permitido um único dia de corrida opcional para os pilotos titulares da MotoGP que perderam três ou mais eventos consecutivos ou que não puderam participar por 45 dias durante a temporada. O início da temporada é definido, nesse caso, como o primeiro teste oficial de pré-temporada da IRTA (Associação Internacional das Equipes de Corrida de Pista).

A escolha do local de teste deve estar alinhada com as concessões de teste de um fabricante. As restrições também se aplicam com relação aos circuitos que ainda sediarão corridas na mesma temporada. Nenhum pneu adicional será adicionado à alocação de testes da montadora em questão.

Embora o pedido inicial da Aprilia por um ajuste nas regras durante a temporada - que teria beneficiado Martín na época - tenha enfrentado resistência e expectativas de que isso só aconteceria em 2026, o novo regulamento entra em vigor imediatamente.

Com Miguel Oliveira pronto para voltar à ação no GP da França neste fim de semana, a regra de testes entra em vigor com uma ficha limpa, pois não haverá nenhum piloto faltando no grid.

Caos de Austin

Também nos últimos regulamentos da MotoGP, foram feitas alterações para evitar a repetição do caos na largada do recente GP das Américas. Isso foi previsto pelo Motorsport.com no mês passado.

Após a confusão em torno das regras no COTA, que foi piorada por interpretações errôneas e uma bandeira vermelha, alguns regulamentos importantes foram revisados ou esclarecidos.

Os regulamentos mais recentes enfatizam que qualquer piloto que inicie a volta de aquecimento a partir do pitlane pode assumir a posição publicada no grid, mas sofrerá uma penalidade dupla de volta longa durante a corrida. Isso se aplica tanto às largadas rápidas quanto aos procedimentos regulares de largada.

Qualquer piloto no grid que deseje trocar de moto após a placa de três minutos que é exibida antes da volta de aquecimento pode empurrar sua moto para o pitlane e deve estar fora do grid até a placa de um minuto. Ele pode começar a volta de aquecimento no pitlane e sofrer a penalidade conforme descrito acima.

Após a placa de um minuto e até a bandeira verde, inclusive, as regras são escritas tendo em mente problemas técnicos, como paradas. Em essência, no entanto, a largada do grid é sempre possível, desde que o piloto possa sair do pitlane para a volta de aquecimento antes que ele feche, desde que ele chegue ao grid antes do safety car.

Ação de largada Foto de: Tech3 Racing

Como anteriormente, em uma corrida molhada ou quando uma bandeira branca é exibida, os pilotos podem entrar nos boxes no final da volta de aquecimento e trocar de moto. A única penalidade nesse caso será começar a corrida a partir do final do pitlane, o que implica entrar na parte de trás do pelotão.

Devido à confusão e à bandeira vermelha no Texas, foi esclarecido que, se mais de 10 pilotos estiverem programados para iniciar a corrida propriamente dita (não a volta de aquecimento) a partir do pitlane, a largada será cancelada (não atrasada) e um procedimento de largada rápida será aplicado. Nesse caso, todos os pilotos poderão trocar de moto novamente, se necessário, e assumir suas posições originais no grid.

No que se diz respeito de iniciar uma volta de aquecimento no pitlane, não há limite para o número de pilotos. No entanto, todos cumprirão a penalidade de volta longa dupla. Isso significa que os pilotos que permanecerem no grid para iniciar a volta de aquecimento - como Brad Binder, Enea Bastianini e Ai Ogura fizeram no Texas - terão sua aposta reconhecida.

ÁLEX MÁRQUEZ DESENCANTA, Marc CAI e QUARTARARO BRILHA em Jerez! Diogo Moreira 4º na Moto2 | E PECCO?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ÁLEX vence, QUARTARARO brilha, PECCO apagado e MARC cai de novo: o INSANO GP da Espanha de MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!