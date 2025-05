A MotoGP volta a acelerar neste fim de semana, com o GP da França, em Le Mans, realizando a sexta de 22 etapas da temporada 2025, marcando também o início do campeonato da MotoE, o Mundial de Motos Elétricas.

Na classe rainha, a briga está pegando fogo entre os irmãos Márquez. Álex Márquez está na liderança novamente, com 140 pontos, apenas um a mais que Marc Márquez. Francesco Bagnaia vem na terceira posição, mas já mais distante, com 120. Franco Morbidelli é o quarto, com 84, enquanto Fabio di Giannantonio fecha o top 5, com 63. Com 50 pontos e a sexta posição, Fabio Quartararo é o melhor não-Ducati na classificação.

Na Moto2, temos Manuel González na liderança. O espanhol tem 86 pontos, contra 79 de Aron Canet. Jake Dixon está em terceiro, com 66, enquanto Barry Baltus (53) e Marcos Ramirez (39) fecham o top 5. O brasileiro Diogo Moreira se aproximou da briga e, neste momento, é o oitavo colocado, com 37.

Na Moto3, José António Rueda retomou a liderança da classe. O espanhol tem 91 pontos, contra 87 de Ángel Piqueras. Joel Kelso completa o top 3, mas já mais distante, com 57.

O fim de semana marca ainda a estreia do campeonato 2025 da MotoE. O Mundial de Motos Elétricas entra na sétima temporada de sua história com sete etapas a serem disputadas, em Le Mans, Assen, Red Bull Ring, Balaton Park, Barcelona, Misano e Portimão.

O grid tem quatro campeões retornando neste ano: Matteo Ferrari, Jordí Torres, Mattia Casadei e o reinante Hector Garzó. Eric Granado segue na categoria em busca de seu primeiro título. O brasileiro busca uma temporada mais regular do que a que teve em 2024.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP na França:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h45 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 05h50 ESPN e Disney+ Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2, Moto3 e MotoE:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 04h25 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 08h45 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 07h50 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+ MotoE Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 03h30 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 07h35 ESPN e Disney+ Classificação Sexta-feira 12h00 ESPN e Disney+ Corrida 1 Sábado 07h15 ESPN e Disney+ Corrida 2 Sábado 11h10 ESPN e Disney+

