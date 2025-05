MotoGP: Recuperado de lesão, Oliveira correrá no GP da França

Os fãs portugueses terão uma surpresa no GP da França de MotoGP: Depois de dois meses fora por lesão, Miguel Oliveira voltará a correr em Le Mans nesta semana.

O piloto da Pramac Yamaha ficou de fora de três etapas após seu acidente na corrida sprint em Termas de Río Hondo, na Argentina, em 15 de março. O acidente ocorreu após o contato com o estreante Fermín Aldeguer, que foi penalizado, e levantou dúvidas na mente do piloto português sobre os efeitos nocivos que o airbag embutido em seu traje poderia ter em uma situação como a que ele sofreu.

Ele sofreu uma luxação esternoclavicular, ou seja, danos à articulação que liga a clavícula esquerda ao esterno, e uma ruptura de ligamento. O resultado foi uma longa recuperação, que o manteve afastado das pistas por quase dois meses, substituído pelo piloto de testes da Yamaha, Augusto Fernández.

Um último exame de ressonância magnética em Milão, no final da semana passada, confirmou que Oliveira estava totalmente recuperado e, depois disso, os médicos lhe deram sinal verde para correr em Le Mans. Ele terá que passar pelo exame médico obrigatório organizado pelo campeonato para validar sua participação no GP da França.

Martín ainda está fora

Outro piloto titular que teve um início difícil no campeonato foi o atual campeão Jorge Martín. Ele se machucou duas vezes em fevereiro, durante o primeiro teste oficial de pré-temporada e depois durante a retomada do treinamento pessoal com a motocicleta.

Ele ficou de fora dos três primeiros GPs, antes de retornar ao Catar para sofrer outra lesão grave. Inicialmente tratado em Doha por causa de um pneumotórax e várias costelas quebradas, ele pôde retornar à Espanha há dez dias. De acordo com a Aprilia, os exames realizados na Espanha foram "encorajadores", mas ainda não há data para seu retorno.

"No momento, após o primeiro exame médico que ele fez no hospital, está melhor do que esperávamos. Mas, para ser honesto, apesar de estarmos muito felizes, não temos expectativas", disse o gerente de equipe da Aprilia, Paolo Bonora, ao site oficial da MotoGP na semana passada.

"Temos que nos concentrar em mantê-lo em uma situação muito boa para levá-lo de volta a 100%, porque ele é o campeão mundial e, obviamente, queremos que ele o mais rápido possível, mas não estamos pressionando para levá-lo antes das projeções dos médicos".

Também estão sendo aguardadas notícias de Pedro Acosta e Somkiat Chantra, que foram submetidos a cirurgias na semana passada para tratamento de uma síndrome compartimental do esforço crônico no braço (pump-arm). Por fim, o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli, que sofreu uma grave contusão no pescoço em Jerez, informou que sua recuperação está indo bem e que estará de volta para o GP da França.

