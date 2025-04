A menos de um mês da estreia da Daytona 660 Cup, marcada para 18 de maio durante a segunda etapa do Moto1000GP no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), a organização confirmou os 24 pilotos que vão compor o grid da nova categoria monomarca em parceria com a Triumph Motorcycles Brasil.

A Daytona 660 Cup terá as motos entregues prontas para competição, com motores lacrados pela organização para garantir equilíbrio técnico. Apenas acessórios fornecidos pelos parceiros técnicos poderão ser utilizados. As motocicletas foram comercializadas exclusivamente pela organização, dentro de um pacote anual que inclui inscrição, equipamentos e outros benefícios subsidiados. A categoria será dividida em duas classes: “Daytona 660 Cup”, em que competem todos os pilotos e a categoria "660 Light".

A categoria surge como mais um passo na formação de pilotos, posicionando-se como uma categoria intermediária entre as motos de 300cc e a GP600. A proposta atraiu também nomes que já fazem parte de outras categorias do Moto1000GP e que agora encaram o desafio de uma jornada dupla nas sete etapas restantes da temporada.

Entre os que aceitaram essa missão está Fabrício Zamperetti, que está no Campeonato Brasileiro de Motovelocidade desde 2021.

“2025 é um ano de realmente sair da zona de conforto, competindo em duas categorias. Será meu quinto ano consecutivo na R3 Cup e, além disso, estarei na nova categoria monomarca da Triumph, a Daytona 660 Cup. São motos mais fortes, com mais do que o dobro da potência da R3, o que exige uma mudança de estilo. Vou ter que alternar entre uma moto mais leve e outra bem mais potente, mas eu gosto de desafios. Estou treinando bastante, focado principalmente na preparação física, e muito feliz por ter sido escolhido para participar do primeiro ano da Daytona 660 Cup.”

Outro nome que enfrentará esse desafio é João Fascineli, campeão da GP300 em 2023 e atualmente competindo na GP600, onde ocupa a quinta colocação no campeonato, com 11 pontos. “Minha expectativa para este ano é grande. Estou vindo da categoria GP600 e sei que teremos disputas intensas na briga pelo título. Além disso, será um ano de desafios em dose dupla, já que vou competir em duas categorias, a GP600 e a Daytona 660 Cup, pela qual estou bastante ansioso.”

Daytona 660 Cup - Pilotos confirmados

2 - Hebert Pereira, 28 anos, W2V Motorsport, Novo Hamburgo (RS)

4 - Tiago Crespo, 46 anos, Drt Racing Team, Macaé (RJ)

7 - Cauã Rodrigues, 17 anos, Drt Racing Team, Embu-Guaçu (SP)

8 - Thiago Rivera, 40 anos, Cesar Barros Racing, Araras (SP)

10 - Pedro Santos Melo, 17 anos, Cajuru Racing, Embu-Guaçu (SP)

11 - Leonardo Henrique Menezes Sislo, 18 anos, BG Racing Team, São Paulo (SP)

12 - Olimpio Antonio Filho, 52 anos, Kavo Racing Team, Brasília (DF)

13 - João Fascineli, 20 anos, Fascineli Racing, Motuca (SP)

17 - Ayres Filho, 58 anos, Colorado Racing Team, Campo Limpo Paulista (SP)

20 - Abel Watson Sauerbronn, 37 anos, equipe não informada, São José dos Campos (SP)

21 - Lucas Cabral de Bessa, 40 anos, Pioneiro Motonil Motors, Mogi Guaçu (SP)

23 - Vicente Flores, 49 anos, Kavo Racing Team, Brasília (DF)

27 - Alexandre de Oliveira, 54 anos, Colorado Racing Team, São Caetano do Sul (SP)

33 - Cleber Ferreira de Araújo, 47 anos, Cajuru Racing, São Paulo (SP)

36 - Kaká Fumaça, 21 anos, Projeto P1, Brasília (DF)

41 - Cauã Buzo, 15 anos, Pioneiro Motonil Motors, Araras (SP)

63 - Maurício Cassiano, 36 anos, Drt Racing Team, São Paulo (SP)

64 - Lincoln Camilo da Silva, 44 anos, Cajuru Racing, São Paulo (SP)

71 - Welber Barros, 43 anos, Brothers Racing Team, Brasília (DF)

72 - Rafael Yashiki Capua, 38 anos, Club Trackday, São Caetano do Sul (SP)

76 - Anderson Felipe Antonio, 49 anos, Colorado Racing Team, Santo André (SP)

77 - Geovani Batalha de Araujo, 28 anos, BG Racing Team, São Paulo (SP)

82 - Fabricio Zamperetti, 42 anos, Drt Racing Team, São Paulo (SP)

84 - Alberto José Braga Mendes, 44 anos, Kavo Racing Team, Brasília (DF)

87 - Flávio Trevizan, 47 anos, Prt Racing Team, São Paulo (SP)

A segunda etapa da temporada 2025 será nos dias 17 e 18 de maio em Curvelo, em Minas Gerais. O MOTO1000GP, que é o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, segue todos os protocolos de segurança exigidos pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

