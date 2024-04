Brasil cresce no Mundial de Rally Raid

A terceira etapa do Mundial de Rally Raid iniciou suas atividades na quarta-feira (3) e será disputada até sete de abril. Os competidores passarão por Portugal e Espanha em um desafio de mais de mil quilômetros. Ao todo, uma comitiva de 11 pilotos representará o Brasil na prova, reafirmando o crescimento da modalidade no país. No último Dakar, principal prova do Campeonato, disputada em janeiro, a representação contava com 17 brasileiros.



Embora não tenha o carisma do Dakar, a etapa realizada em Portugal e na Espanha atrai nomes de destaque do cenário brasileiro. Um deles é o tricampeão mundial da modalidade na divisão UTV, Reinaldo Varela, que participa da prova com a equipe Benito Racing em parceria com o navegador Filipe Bianchini – também brasileiro.

Campeão do Dakar e oito vezes campeão brasileiro, o experiente piloto representará o país ao lado de nomes como a nova estrela do Mundial, Lucas Moraes, além de Marcos Baumgart, Cristian Baumgart e Gustavo Gugelmin.



“Eu participo de competições de rally desde os anos 1980 e é emocionante ver como a categoria tem se fortalecido nos últimos anos”, diz Reinaldo Varela. “É importante termos essa representação em provas internacionais. Isso inspira novos praticantes para o esporte que é nossa paixão”, completou o piloto, que soma mais de 36 títulos em sua carreira

Programação da prova até o encerramento:

3ª especial – 04/04 – Grândola até Grândola – 200 km

4ª especial – 05/04 – Grândola até Badajoz (Espanha) – 300 km

5ª especial – 06/04 – Badajoz até Grândola – 270 km

6ª especial – 07/04 – Grândola até Grândola – 130 km

