Pedro Queirolo e Lauro Sobreira conquistaram na última semana o título da categoria UBR do Campeonato Brasileiro de Cross Country. A dupla, que competiu junto pela primeira vez, levantou a taça a bordo de um Giaffone Buggy V8 preparado pela equipe RMattheis. A campanha do título foi impecável, com vitória em três das quatro etapas disputadas, totalizando 99 pontos.

“A temporada de 2024 foi incrível. Eu e Queirolo éramos uma dupla nova, em um carro novo, e mesmo assim conseguimos ter muito entrosamento e alcançar bons resultados em todos os tipos de terreno. O Buggão foi um carro que se mostrou muito confiável ao longo de todo o campeonato, algo que foi essencial na busca por este título. Só tenho a agradecer, tanto ao Queirolo, por ter guiado com tanta competência, e ao apoio da RMattheis, equipe que realizou um trabalho incrível”, afirmou o navegador Lauro Sobreira.

“Estamos muito felizes com a conquista do campeonato brasileiro de rally. Apesar do Buggão ser um carro nacional e com tração 4x2, conseguimos vencer os rallys de Araxá (MG), Barretos (SP), Jalapão (TO) e uma especial do Rally dos sertǒes, garantindo o título”, completou Pedro Queirolo.

A resistência e confiabilidade do Buggão preparado pela RMattheis, equipe que desde 2020 coleciona títulos no universo dos rallys, foi uma das chaves do sucesso da dupla Queirolo e Lauro na vitoriosa campanha. Na etapa Minas Brasil, por exemplo, a revisão pós-corrida de cada dia durou menos de duas horas.

“A nossa experiência no desenvolvimento do Buggão fez com que, ao longo dos anos, conseguíssemos eliminar uma série de pontos críticos do carro. O nível de confiabilidade que atingimos foi tão alto que, neste ano, só não conseguimos completar duas corridas. Na minha visão, Cross Country não somente é uma prova de velocidade, mas também de resistência. Além disso, soubemos explorar os pontos fortes do equipamento. Uma vez que o Buggy é excelente em lombas, graças ao seu curso de suspensão e pneus maiores, buscávamos tirar proveito dos trechos que contavam com muitos saltos e longas retas”, disse o engenheiro da RMattheis, Athos Seiberlick

Depois de uma temporada de sucesso, a RMattheis já faz planos para 2025: “temos a expectativa do Buggy ter uma temporada ainda melhor uma vez que 2024, foi em sua maior parte, um laboratório para o desenvolvimento de tecnologia e atualizações para o carro”, finalizou Seiberlick.

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!