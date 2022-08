AO VIVO: Assista à corrida 2 da etapa de Interlagos da Copa HB20

Carregar reprodutor de áudio

A Copa Shell HB20 retorna ao palco da abertura da temporada para encerrar a primeira metade do campeonato. O Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, recebe a quarta etapa do campeonato. Com mais de 40 pilotos confirmados, as duas corridas prometem grandes disputas pelas lideranças dos campeonatos. Chegam para a quarta etapa como líderes Leonardo Reis na categoria Pro, Marcus Índio e Leo Rufino empatados na Elite, e João Bortoluzzi na Super.

Os três líderes do campeonato têm uma coisa a seu favor: na primeira etapa, os três venceram uma das duas corridas no autódromo de Interlagos, mas nem por isso devem ter vida fácil no fim de semana.

Confira como tudo vai acontecer ao vivo, com transmissão do Motorsport.com.

