F1: Leclerc acredita que pit stop para pneus duros foi ponto de virada no GP da Hungria

Carregar reprodutor de áudio

Mattia Binotto chegou na Hungria dizendo que o objetivo era a dobradinha, mas a Ferrari sequer subiu no pódio. Não foi ritmo que faltou, a dupla ferrarista até liderou a prova, foi a estratégia. Mais uma vez a Ferrari se atrapalhou na estatégia e Leclerc foi prejudicado.

O monegasco chegou em sexto e somou somente oito pontos no campeonato, enquanto o rival Max Verstappen venceu. Com isso, Leclerc está 80 pontos atrás do piloto da Red Bull.

Largando com pneus médios, Leclerc saiu da liderança no final da volta 39 depois de completar apenas 17 voltas em seu composto médio, com a Ferrari esperando levá-lo ao final da volta 70 com o pneu mais duro da Pirelli, apesar de ver como a dupla Alpine Esteban Ocon e Fernando Alonso estava sofrendo naquele composto.

A decisão foi contra a vontade de Leclerc, que queria estender seu stint com compostos médios para depois mudar para os macios no último stint. Em vez disso, Leclerc também lutou nos duros a ponto de ter que entrar novamente nos macios, arrastando o piloto monegasco para o sexto lugar no final. "Eu acho que começar com os pneus médios era a escolha certa, mas ter parado e colocado os pneus duros foi o ponto de virada na corrida".

"Deixei claro que eu queria ficar com os pneus médios o máximo possível, mas nós paramos muito cedo para colocar o duro, o que nós precisamos entender o motivo". "Eu acho que o segundo stint deveria ter sido maior. No primeiro nós paramos na hora certa e fizemos a escolha certa. Mas no segundo, eu não sei exatamente porque foi curto". "Obviamente, uma corrida como essa é frustrante . Nós precisamos melhorar no geral. Sempre parece que tem algo acontecendo, qualquer coisa, confiabilidade, erros. Mas nós precisamos melhorar nos finais de semana".

"Nós vamos tentar e usar os dias que temos para descansar, mas obviamente analizar e entender onde precisamos melhorar e o que precisamos fazer para isso, porque isso é extremamente importante"

Quanto ao campeonato, Leclerc admite que é preciso entender o que está acontecendo na equipe antes de fazer projeções. "Antes de pensar no campeonato, para ser honesto, como equipe, nós precisamos entender o que temos que fazer para melhorar, senão, vai ser bem difícil".

F1 AO VIVO: Verstappen dá SHOW, Ferrari ARRUÍNA Leclerc e Hamilton ENDOSSA FORÇA da Mercedes; DEBATE Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music