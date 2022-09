Carregar reprodutor de áudio

A Copa HB20 volta a acelerar neste fim de semana, acompanhando a Stock Car Pro Series em Santa Cruz do Sul. A etapa será repleta de atividades de pista, com classificação e corridas concentradas no sábado e no domingo.

A etapa será a antepenúltima disputada na temporada 2022 e vai esquentar a briga pelo campeonato, que conta com diferença baixa de pontos em todas as classes. Chegam para a quinta etapa como líderes Leonardo Reis na categoria Pro, Leo Rufino na Elite e João Bortoluzzi na Super.

Confira como tudo vai acontecer ao vivo, com transmissão do Motorsport.com.

