Carregar reprodutor de áudio

O retorno da MotoGP no Japão trouxe uma corrida sem grandes emoções se comparado com os dois últimos GPs, mas acabou se tornando uma etapa importantíssima para o mundial de pilotos. Jack Miller venceu com tranquilidade, após assumir a liderança ainda na parte inicial da prova. O pódio foi composto por Brad Binder e Jorge Martin.

O líder do mundial, Fabio Quartararo, conseguiu largar à frente dos seus adversários na disputa pelo título desta temporada (Francesco Bagnaia e Aleix Espargaró) passou sufoco com Bagnaia, mas viu sua estrela brilhar na última volta com a queda do italiano.

Com esse resultado, e por ter cruzado a linha em oitavo lugar, a diferença do francês para o italiano subiu de dez para 18 pontos restando quatro corridas para o encerramento do calendário. Espargaró com problemas na moto não pontuou.

Completaram o top 10: Marc Márquez, Miguel Oliveira, Luca Marini, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Enea Bastianini e Marco Bezzecchi.

Na largada, Brad Binder conseguiu dar um belo bote e pulou de terceiro para o primeiro lugar de Marc Márquez. Contudo, pouco durou, já que Jorge Martin conseguiu supera-lo posteriormente e assumiu o P1.

O pole position, Márquez, perdeu quatro posições em apenas uma volta. O líder do mundial, Fabio Quartararo, manteve a nova posição, Francesco Bagnaia a 11ª e Aleix Espargaró largou dos boxes por ter preciso trocar de moto antes das luzes verdes se acenderem.

Na quarta volta, Jack Miller e Martin ficaram lado a lado, chegaram a se tocar levemente, mas o australiano acabou se dando melhor e assumiu a liderança. Bagnaia e Enea Bastianini repetiram a disputa dos dois últimos GPs, mas desta vez pela 10ª colocação (apenas duas posições atrás de Quartararo).

Restando 15 voltas para o fim, o primeiro tombo aconteceu: Tetsuta Nagashima foi para o chão no setor 1. Lá na frente, Pol Espargaró servia de escudeiro para Quartaro até Bastianini e Bagnaia finalmente conseguirem superar o piloto da Honda e começarem a pressionar o líder do mundial.

Na volta de número 12, a moto de Takuya Tsuda - que substitui Joan Mir - pegou fogo. O piloto ainda teve a calma de parar em um local seguro, antes de deixar a Suzuki em chamas e abandonar a corrida.

Na reta final da prova, a Suzuki ficou sem representante na pista, após o abandono de Alex Rins restando nove voltas.

Marc Márquez a duas voltas para o fim, conseguiu entrar de vez na luta pelo pódio, na tentativa de pressionar Brad Binder. Um pouco mais atrás, Bagnaia colou em Quartararo, movimentando a briga pelo mundial.

Na última volta, quando preparava para atacar Quartararo, Bagnaia acabou se precipitando e foi ao chão. Ao levantar, o italiano se aplaudiu ironicamente ao perceber o erro importante que tinha cometido.

VÍDEO: O rumor sobre da Matta comandar a Audi na F1

Podcast #196 - Após recorde, qual Alonso ficará para a história da F1?