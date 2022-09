Stock Car: Piloto Uruguaio pode estrear em 2023 

Carregar reprodutor de áudio

Durante a transmissão do treino classificatório da Stock Car Pro Series em Santa Cruz do Sul neste sábado (24/09). O ex-piloto e atual comentarista da Stock no Youtube, Hélio Pingo, falou ao vivo que no ano que vem a maior categoria do automobilismo brasileiro vai ter mais um piloto estrangeiro no grid, e dessa vez seria do Uruguai.

Nos bastidores, Pingo confirmou a informação, mas não deu detalhes específicos. Atualmente a Stock Pro, possui dois pilotos argentinos. Matías Rossi e Andi Jakes correm em equipes diferentes, mas ambos fazem parte da Toyota Gazoo Racing .

Rossi é o mais veterano, e neste ano tem feito uma temporada cheia de resultados positivos. O piloto da A Mattheis Vogel é um dos concorrentes ao título deste de 2023, estando na terceira colocação do campeonato. Já o recém chegado Andi Jakes, está indo para a sua segunda participação na Stock Car, mas tem mostrado boa performance nas vezes que atuou aqui no Brasil.

A Stock Car vai acelerar a partir de sábado e a definição do grid de largada será às 14h15. Já no domingo, a largada para a primeira das duas corridas será às 14h10. O Motorsport.com transmite ao vivo.

Veja como foi o quali da Stock Car em Santa Cruz do Sul Podcast #196 - Após recorde, qual Alonso ficará para a história da F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music