AO VIVO: Veja a corrida 1 da final da Copa HB20 em Interlagos

A Copa HB20 realizou nesta sexta-feira a sessão classificatória que definiu o grid de largada da primeira corrida da etapa final da temporada 2022. E em meio ao calor de Interlagos, foi Alberto Cattucci quem terminou na frente.

A pole da categoria PRO, ficando também com a primeira posição no geral foi para Alberto Cattucci, com uma marca de 02min09s314, um décimo à frente de Eduardo Fuentes e Fernando Júnior. Leonardo Reis, um dos postulantes ao título, foi o terceiro, enquanto seu irmão, Rafael, foi o sexto colocado.

Já na categoria ELITE, a pole ficou com a dupla Bruno Pierozan e Márcio Giordano, marcando 02min09s656, mais de dois décimos abaixo do tempo de Marcus Índio. Enzo Gianfrati foi o terceiro colocado.

Entre os pilotos da categoria SUPER, foi Thiago Sansana que terminou na frente, com um tempo de 02min09s961, mais de seis décimos à frente de Rafael Velho, enquanto Vito e Agostinho Ardito completaram o top 3.

Veja a corrida 1 da etapa final da Copa HB20 em Interlagos:

