Carregar reprodutor de áudio

A Super Final da Stock Car Pro Series em Interlagos terá um pole position inédito: Felipe Baptista. O piloto da KTF Racing, que vinha mostrando um bom rendimento ao longo do fim de semana confirmou a performance neste sábado, batendo três candidatos ao título no Q3 para garantir a posição de honra na primeira corrida do domingo.

Baptista garantiu a pole com um tempo de 01min40s617, e terá ao seu lado na primeira fila Matías Rossi, enquanto Daniel Serra e Rubens Barrichello formam a segunda fila.

Em entrevista ao Motorsport.com após o fim da classificação em Interlagos, o piloto disse que a pole foi construída deste antes do início da etapa, com o bom trabalho de preparação para a Super Final.

"A pole foi construída desde a oficina. Fizemos um trabalho muito forte, estudando o traçado, o carro, buscando formas de encontrar traçados melhores, principalmente na classificação, porque é o mais importante na Stock Car".

"Conseguimos fazer esse trabalho muito bem. Foram voltas incríveis no Q1, no Q2 e no Q3. Tô muito feliz pela equipe, pelo que conseguimos encontrar nesse fim de semana. Conseguir chegar no Q3 e terminar a classificação à frente dos pilotos que estão lutando pelo título é gratificante, incrível".

Sobre as expectativas para o domingo, Baptista acha que pode se aproveitar de um planejamento mais estratégico dos candidatos ao título para buscar a vitória.

"Acho que dá para buscar. Os pilotos não vão com tudo em busca da vitória. Acho que eles vão pensar em consumo de combustível, de pneus e podemos aproveitar esse momento para pensar em ficar na frente, vencer, e não ser atacado".

Veja como foi a classificação da Super Final da Stock Car Pro Series em Interlagos:

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: 'era Verstappen' tem prazo de validade na F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music