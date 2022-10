AO VIVO: Veja a corrida 2 da 7ª etapa da Copa HB20 no Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

O Velocitta é o palco da Copa HB20 neste fim de semana. A categoria realiza uma rodada dupla, com quatro corridas. E após duas movimentadas na sexta a tarde e uma no sábado, o domingo traz a última prova, fechando a maratona.

A Copa HB20 realiza a sexta e sétima etapas da temporada 2022, antes da grande final em dezembro em Interlagos. A sexta etapa aconteceu na sexta e no sábado, enquanto a sétima está alocada no sábado e no domingo.

Leo Reis venceu a prova do sábado na geral e também entre os pilotos da classe PRO. Entre os pilotos da ELITE, a vitória ficou com Ernani Kuhn, ao terminar em nono, seguido de Leonardo Rufino. Fechando, na SUPER, Agostinho e Vito Ardito levaram a melhor na 20ª posição, logo à frente de Victor Andrade.

Assista a primeira segunda da sétima etapa da Copa HB20, no Velocitta:

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista pré-GP do Japão de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com #200 - F1 virá 'vidraça': é preciso um 'choque de realidade'?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: