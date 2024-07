O Motorsport.com já adiantou que um acordo pode ser firmado entre a Mercedes e a Alpine. A parceria seria para a empresa alemã fornecer motores de Fórmula 1 aos franceses a partir de 2026, ou, se possível, ainda em 2025.

Segundo informações do L’Equipe, os engenheiros da fábrica da Alpine já fizeram uma visita à Mercedes em Brixworth, onde os componentes são produzidos. Esses membros teriam ficado bastante animados com o projeto que encontraram e acreditam que o motor poderá ser melhor do que o que a Red Bull está fabricando com a Ford.

Caso o acordo seja firmado, a equipe também se beneficiaria financeiramente, já que se estima que os franceses gastariam 100 milhões de euros anualmente para produzir a própria unidade de potência. Se a Mercedes passar a oferecer os motores, essa conta cai para apenas 17 milhões de euros anuais.

Apesar da animação, a fábrica localizada em Viry-Chatillon não parece gostar muito dessa ideia. Ainda segundo o jornal, nesta quinta-feira, aconteceu uma reunião tensa entre o alto escalão e os representantes sindicais. Acontece que os funcionários ficaram sabendo sobre os planos da gestão através da mídia e não da própria empresa.

Com isso, os responsáveis pelas grandes decisões na Alpine temem que esse sentimento se torne uma greve e deixe a empresa sem recursos até o fim das Olimpíadas de 2024, que acaba dia 11 de agosto. Caso a paralisação se torne real, a equipe de Fórmula 1 pode receber um grande golpe e ficará sem componentes por algumas corridas, pelo atraso na empresa.

Segundo o jornalista Joe Saward, na coluna do Green Notebook, Bruno Famin buscaria resolver a questão antes de sair do cargo de chefia. Ele também poderia utilizar as férias de agosto como uma boa oportunidade para negociações.

Especial: MASSA detalha HUNGRIA-2009 após 15 anos da 'MOLADA'. Felipe Motta relata TENSÃO pós-batida

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #292 - Quem é o culpado na treta da McLaren?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!