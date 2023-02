Carregar reprodutor de áudio

Com previsão de oito etapas, a temporada 2023 da Copa Shell HB20, uma das principais categorias do automobilismo brasileiro, chega com grandes novidades. A principal delas é a estreia da segunda geração do modelo Hyundai HB20 de competição.

Confirmado para mais uma temporada na classe PRO, o piloto Bruno Testa, do #15, comentou sobre as principais mudanças do novo modelo e também sobre suas expectativas para mais um campeonato.

"O carro novo é espetacular. Eu já tinha uma boa visão das melhorias antes mesmo de ter testado ele. O novo câmbio borboleta é excelente, acredito que vai trazer ainda mais equilíbrio para a categoria. E o visual do novo Hyundai HB20 de competição ficou incrível e mais moderno", disse.

Para 2023, a principal meta do piloto é conquistar o título. "As expectativas são as melhores possíveis, quero muito brigar pelo título esse ano. É um campeonato muito disputado devido ao nível de profissionalismo altíssimo que a categoria alcançou", completou Bruno Testa.

A primeira etapa da temporada 2023 da Copa Shell HB20 será disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, nos dias 01 e 02 de abril.

A segunda e quinta rodadas acontecerão no Rio Grande do Sul, mas ainda sem a definição do circuito. Brasília, que em tese é o local da penúltima etapa, ainda não está confirmada, já que o autódromo ainda está em reforma.

Rico Penteado fala como nasce um carro de Fórmula 1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com fala sobre quem pode surpreender na temporada 2023 da F1; ouça!

Your browser does not support the audio element.

.