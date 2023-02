Carregar reprodutor de áudio

Ninguém esperava ver o que aconteceu na última volta da corrida de Martinsville em outubro do ano passado, e agora é improvável que seja visto novamente.

A NASCAR decidiu banir a agora famosa manobra de Ross Chastain, que garantiu a ele uma vaga na final do campeonato.

Ela será considerada ilegal em todos os tipos de pistas, e tentar fazer isso agora será considerado uma manobra que "compromete a segurança de um evento". O resultado será uma penalidade de tempo.

Chastain entrou na última curva em Martinsville Speedway e simplesmente não tirou o pé do acelerador, passando por cinco carros, quebrando o recorde da pista e pegando a última vaga à final, que era de Denny Hamlin até então, enquanto rodava contra o muro externo.

A manobra chocou o mundo e foi vista mais de 100 milhões de vezes nas redes sociais. Chastain aproveitou a corrida na parede para terminar em segundo lugar na classificação do campeonato, perdendo na corrida pelo título para Joey Logano.

O novo vice-presidente sênior de competição da NASCAR, Elton Sawyer, disse que a mudança foi baseada em considerações de segurança.

Vários pilotos aplaudiram Chastain pela ousadia, mas também expressaram preocupação sobre sua legalidade contínua e a caixa de Pandora que ele havia aberto.

Outras mudanças

Junto com a novidade sobre a manobra de ‘video-game’ de Chastain, a NASCAR anunciou nesta terça-feira uma série de mudanças nas regras para a temporada 2023:

- Corridas em circuitos mistos não terão mais bandeiras amarelas nos finais de segmentos, mas a pontuação ainda será distribuída. A mudança vale para as três categorias nacionais, com exceção às etapas de Truck e Xfinity Series que não são acompanhadas pela Cup Series, como Portland, Mid-Ohio, Road America;

- Rodas que se desprendem dos carros terão penalidades diferentes em 2023. Um chefe de equipe não será mais suspenso por quatro corridas, como ocorria desde 2015. No caso de uma roda perdida que tenha sido contida no pit road, a equipe infratora estará sujeita a uma penalidade de pass-through sob condições de bandeira verde. Se a infração ocorrer durante um período de bandeira amarela, a equipe infratora reiniciará no final do grid. Se a roda se soltar fora do pit road, as novas regras determinam uma penalidade de duas voltas, além de uma suspensão de duas corridas para dois membros;

- Ovais curtos poderão receber pneus de chuva leve com equipamentos que adaptam o carro a essas condições: Coliseu de Los Angeles (Clash), Martinsville, New Hampshire, North Wilkesboro (All-Star), Phoenix, Richmond, Milwaukee e Lucas Oil Indianapolis Raceway Park;

- As regras para elegibilidade aos playoffs foram atualizadas em todas as três séries nacionais da NASCAR. O requisito de que os pilotos devem estar entre os 30 melhores na Cup Series ou entre os 20 melhores na Xfinity e Trucks para manter a elegibilidade da pós-temporada foi removido. Os pilotos ainda precisarão participar de todos os eventos para manter a elegibilidade para os playoffs;

- A regra do cone, que possibilita a escolha de lado para relargadas, estará também em superspeedways e em pistas de terra;

- A zona de relargada será aumentada em 50% nas cinco primeiras corridas do ano, em caráter de teste, podendo continuar após a etapa de Atlanta;

- O tempo para reparo após acidentes será de sete minutos, com o braço de suspensão (toe link) podendo ser substituído no pit road;

- Os oficiais também atualizaram as regras em relação à interferência de um carro com as equipes durante pit stops. Veículos invadindo outros boxes ao entrar podem resultar em uma penalidade. As baias serão destacadas com novas marcações em laranja.

Rico Penteado fala como nasce um carro de Fórmula 1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com fala sobre quem pode surpreender na temporada 2023 da F1; ouça!

.