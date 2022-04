Carregar reprodutor de áudio

Enzo Gianfratti terá um novo desafio em sua já vitoriosa carreira no esporte a motor. O piloto, atual campeão da classe Super da Copa Shell HB20, disputará a partir deste ano também o Mercedes-Benz Challenge, campeonato tradicional que reúne pilotos experientes e com passagens por diversas categorias do automobilismo. Desta forma, o piloto terá agenda cheia para a sequência da temporada, já que seguirá no campeonato de carros da Hyundai.

O piloto vive grande expectativa para a disputa da classe CLA 45 AMG, a principal do torneio, onde estão os mais importantes pilotos do grid. A estreia de Gianfratti está marcada para os dias 28 e 29 de maio, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

A categoria dos carros da estrela de três pontas terá oito etapas em 2022. “Estou ansioso para esta estreia no Mercedes-Benz Challenge, pois, além de aprender bastante, vou enfrentar pilotos muito experientes. Gostaria muito de agradecer aos meus patrocinadores pela oportunidade”, disse Enzo.

Antes de iniciar sua jornada na categoria dos carros da marca alemã, Gianfratti terá um novo desafio na Copa Shell HB20. O piloto, que agora disputa a classe Elite, participa da terceira etapa nos dias 14 e 15 de maio, no Velocitta, autódromo localizado em Mogi Guaçu, no interior paulista.



Calendário da Copa Shell HB20 2022:

Etapa 1 – Interlagos – 12 e 13 de fevereiro

Etapa 2 – Goiânia – 19 e 20 de março

Etapa 3 – Velocitta – 14 e 15 de maio

Etapa 4 – Interlagos – 30 e 31 de julho

Etapa 5 – Rio Grande do Sul* – 3 e 4 de setembro

Etapa 6 – Velocitta – 22 e 23 de outubro

Etapa 7 – Brasília – 19 e 20 de novembro

Classificação da classe PRO

1. #293 Leonardo Reis, 68 pontos

2. #77 Beto Cavaleiro, 61

3. #808 Alberto Cattucci, 51

4. #97 Luis Sena Jr., 50

5. #72 Thiago Riberi, 49

6. #6 Eduardo Fuentes, 49

6. Fernando Jr, 49

8. #37 Raphael Teixeira, 46

9. #18 Daniel Nino, 39

10. #77 Rafael Reis, 36

11. #15 Bruno Testa, 34

12. #343 Christiano Bornemann, 20

13. #777 Rodrigo Barone, 15

14. #8 Thiago Tambasco, 13

15. #8 Bernardo Mattos, 13

16. #72 Luciano Viscardi, 12

17. #61 Juca Lisboa, 11

18. #301 Rafael Reis, 9

19. #117 Humberto Guerra Jr., 9

20. #44 Diego Augusto,

Classificação da classe ELITE

1. #21 Marcus Índio, 63 pontos

2. #5 Edgar Colamarino, 55

3. #111 Leo Rufino, 54

4. #12 Bruno Pierozan, 51

5. #73 Gustavo Teixeira, 50

6. #41 Lucas Bornemann, 39

7. #299 Francisco Meirelles, 37

8. #27 Romulo Molinari, 35

9. #27 Pedro Felipe Perdoncini, 33

10. #71 Diego Vallini, 33

11. #19 Enzo Gianfratti, 26

12. #23 Thaline Chicoski, 18

13. #13 Marcelo Zebra, 17

14. #116 Arthur Scherer, 14

15. #139 Glauco Tavares, 8

16. #61 Juca Lisboa, 6

Classificação da classe SUPER

1. #80 João Pedro Bortaluzzi, 85 pontos

2 #16 Leonardo Moraes, 66

3. #88 Agostinho Ardito, 49

4. #88 Vito Ardito, 48

5. #1 Ivo Zamgirolami, 43

6. #147 Thiago Lopes, 38

7. #4 Thiago Freitas, 34

8. #4 Augusto Freitas, 32

9. #199 Gustavo Bortolozzo, 29

10. #199 Vinicius Bortolozzo, 29

11. #9 Leandro Parizotto, 24

12. #26 Silvio Gaspar, 23

13. #17 Thiago Rizzo, 19

14. #84 Thiago Sansana, 19

15. #31 Roberto Possas, 17

16. #107 Ernani Kuhn, 16

17. #33 Eduardo Doriguel, 13

18. #33 Luiz Henrique Doriguel, 13

19. #42 Caio Ramos, 9

20. #11 Diego Peroni, 0

21. #11 Sandro Siqueira, 0

