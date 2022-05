Veja como foi a corrida 1 da etapa do Velocitta da Copa HB20

Carregar reprodutor de áudio

Chegou a hora! A Copa HB20 vai acelerar neste sábado no Velocitta para a primeira de duas corridas do fim de semana, que marcam a segunda etapa da categoria em 2022.

Na Pro, a pole ficou com Leo Reis, com mais de três décimos de vantagem para Rafael Reis. Na Elite, é Arthur Scherer quem larga na frente, com Bruno Pierozan ao seu lado, em uma sessão na qual os líderes da classe não tiveram os melhores resultados.

Já na Super, é João Pedro Bortoluzzi quem tem a vantagem. O líder da classe fez a pole com mais de dois décimos para Victor Andrade.

A corrida terá uma duração de 25 minutos mais uma volta. No domingo, o grid volta à pista do Velocitta para a segunda prova do fim de semana, com a mesma duração, a partir das 16h15. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do fim de semana.

