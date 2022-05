Carregar reprodutor de áudio

Na primeira de duas corridas da Copa HB20 neste fim de semana no Velocitta, que recebe a terceira etapa da temporada 2022, os vencedores foram Rafael Reis, no geral e na classe Pro, Arthur Scherer, na categoria Elite, e Augusto Freitas, na divisão Super.

Os três brilharam para superar a concorrência na tarde deste sábado ensolarado na cidade de Mogi Guaçu, no interior do estado de São Paulo. A prova, aliás, contou com agito do começo ao fim, garantindo emoção para os fãs paulistas. Veja abaixo como foi:

Mais um espetáculo da categoria, uma das principais do esporte a motor no Brasil. Até porque Reis teve de segurar Alberto Cattucci, que não deu folga e perseguiu o líder por muito tempo, mas terminou em segundo no geral e na Pro.

Na Elite, Scherer converteu pole em vitória e terminou em 11º no geral. O segundo colocado da classe intermediária foi Lucas Bornemann, que cruzou a linha de chegada em 12º entre todos os competidores.

Quem completou o top 3 da Elite foi Gustavo Teixeira e Leonardo Reis cruzou em terceiro na Pro. Os pilotos que fecharam os três primeiros na Super foram o triunfante Freitas, Thiago Sansana e Leandro Parizotto. O resultado completo você vê abaixo e a corrida 2 é domingo, às 16h15.

