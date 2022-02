Copa HB20: Brabus Racing no top-5 da sexta-feira

Carregar reprodutor de áudio

Os primeiros treinos da Copa Shell HB20 mostraram que os irmãos Raphael e Gustavo Teixeira têm tudo para estar no pódio das provas que serão disputadas no sábado e domingo no Autódromo de Interlagos. Nesta sexta-feira, eles figuraram entre os cinco primeiros colocados das categorias PRO e Elite.

Raphael Teixeira mostrou uma rápida adaptação e teve um quinto e um quarto lugar nas duas sessões da categoria Pro.

“Acho que foi muito bom para um primeiro dia com o novo carro. Apesar das características semelhantes com o que estou acostumado, sempre tem algo para evoluir. Mas já são resultados animadores para encarar o classificatório e a corrida deste sábado”, destaca o piloto que tem em seu carro o apoio da Aji-Sal, Corneta Ferramentas, MID, GPM Automotive, Pharma Science e Brabus Marketing & Business.

Gustavo garantiu dois quintos lugares nos treinos da categoria Elite, logo na sua estreia para a temporada completa em uma categoria nacional.

“Já é um bom sinal para o sábado. Acredito que ainda posso evoluir bem com a sequência de treinos e corridas, mas já aumentou a expectativa”, destacou Gustavo.

O terceiro integrante da Brabus Racing, Roberto Possas, andou pela primeira vez em um HB20. O piloto paraense vai acelerar na categoria Super, e se mostrou satisfeito com os resultados na pista.

“É um primeiro contato visando a temporada. Andei mais para pegar o jeito do carro, que é bastante arisco, e para me ajustar à pista. O carro é bom e a ideia é pisar mais forte no acelerador a partir de amanhã”, relatou o piloto que traz as marcas da Hong Decor, Corneta Ferramentas e Virtus Pharma e o gerenciamento de carreira pela Brabus Marketing e Business.

O sábado na Copa Shell HB20 terá uma última sessão de treino livre, com o treino de classificação marcado para 12h15. A primeira corrida, com transmissão pelo Motorsport.com acontece às 15h20.