Parceiro do campeão Gabriel Casagrande na Corrida de Duplas, que inaugura a temporada 2022 da Stock Car Pro Series neste domingo em Interlagos, Gabriel Robe foi o mais rápido da sexta-feira em São Paulo.

O piloto da Mattheis Vogel superou o alemão Timo Glock, dupla de Felipe Massa na Lubrax Podium, no fim para conseguir a marca mais rápida do primeiro dia de atividades de pista no circuito da zona sul paulistana.

A terceira posição ficou com Felipe Baptista, novato da KTF que terá seu irmão Vitor como convidado no Autódromo José Carlos Pace. Os três primeiros colocados guiam o Chevrolet Cruze, que compete com o Toyota Corolla na principal categoria do Brasil.

1 83 Gabriel Casagrande/ G. Robe AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:40.644 - - 2 19 Felipe Massa/T.Glock Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:40.849 0.205 0.205 3 121 Felipe Baptista/V.Baptista KTF Racing Cruze 1:41.086 0.442 0.237 4 54 Tuca Antoniazi/A.Moraes Jr Cruze 1:41.184 0.540 0.098 5 73 Sergio Jimenez/Z.Muggiati Corolla 1:41.195 0.551 0.011 6 12 Lucas Foresti/P.Rimbano KTF Sports Cruze 1:41.238 0.594 0.043 7 90 Ricardo Mauricio/F.Albuquerque Eurofarma-RC Cruze 1:41.280 0.636 0.042 8 28 Galid Osman/E. Elias Shell V-Power Cruze 1:41.641 0.997 0.361 9 18 Allam Khodair/A.Costa Blau Motorsport Cruze 1:41.666 1.022 0.025 10 5 Denis Navarro/F.Girolami Cavaleiro Sports Cruze 1:41.671 1.027 0.005 11 29 Daniel Serra/A.Farfus Eurofarma-RC Cruze 1:41.753 1.109 0.082 12 11 Gaetano di Mauro/G.Bortoleto KTF Sports Cruze 1:41.776 1.132 0.023 13 70 Diego Nunes/F.Rueda Blau Motorsport Cruze 1:41.782 1.138 0.006 14 110 Felipe Lapenna/S.Ramalho Cruze 1:41.787 1.143 0.005 15 30 Cesar Ramos/F.Drugovich Ipiranga Racing Corolla 1:41.896 1.252 0.109 16 111 Rubens Barrichello/D.Barrichello Full Time Sports Corolla 1:41.952 1.308 0.056 17 44 Bruno Baptista/A.Hellmeister RCM Motorsport Corolla 1:42.006 1.362 0.054 18 4 Julio Campos/M.Muller Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:42.123 1.479 0.117 19 101 Gianluca Petecof/Arthur Leist Full Time Sports Corolla 1:42.160 1.516 0.037 20 85 Guilherme Salas/R.Reis KTF Racing Cruze 1:42.356 1.712 0.196 21 6 Tony Kanaan/P.Fittipaldi Full Time Bassani Corolla 1:42.606 1.962 0.250 22 21 Thiago Camilo/De.Dirani Ipiranga Racing Corolla 1:42.675 2.031 0.069 23 86 Gustavo Frigotto/F.Fogaça RKL Competições Cruze 1:42.677 2.033 0.002 24 51 Átila Abreu/R.Guerra Shell V-Power Cruze 1:42.703 2.059 0.026 25 88 Beto Monteiro/F.Porto Corolla 1:42.708 2.064 0.005 26 3 Digo Baptista/M.Soulet Crown Racing Cruze 1:42.775 2.131 0.067 27 33 Nelson Piquet Jr/P.Piquet Motul TMG Racing Corolla 1:42.845 2.201 0.070 28 8 Rafael Suzuki/J.Bleekemolen Full Time Bassani Corolla 1:43.020 2.376 0.175 29 80 Marcos Gomes/B.Cavaleiro Cavaleiro Sports Cruze 1:43.522 2.878 0.502 30 10 Ricardo Zonta/Da.Dirani RCM Motorsport Corolla 1:43.779 3.135 0.257 31 43 Pedro Cardoso/R.Braga Crown II Racing Cruze 1:43.838 3.194 0.059

