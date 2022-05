Copa HB20: Brabus Racing tem nova formação no Velocitta; confira

Carregar reprodutor de áudio

Na disputa pelo título das categorias Pro e Elite da Copa HB20, a Brabus Racing chega para a terceira etapa da temporada, no Velocitta, com uma nova formação. Desta vez, serão dois carros no grid, com Rapha Teixeira na categoria Pro e a dupla Guga Teixeira/Roberto Possas na Elite.

Gustavo Teixeira está na quinta colocação do campeonato depois de vencer uma das provas disputadas em Goiânia. “A expectativa é se manter na briga pelo campeonato e repetir Goiânia, com pódio nas duas corridas”, avaliou o piloto, que terá o paraense Roberto Possas como dupla.

Possas chegou a participar da primeira etapa em Interlagos mas optou por se dedicar a TCR South America e GT Sprint Race, vencendo uma corrida no Velocitta. “É sempre bom voltar ao palco de uma vitória. A recordação positiva ajuda a animar para a corrida do fim de semana”, disse Roberto.

Com calendário cheio e a disputa em várias categorias, Rapha Teixeira já colecionou dez pódios na temporada. Na GT Sprint Race, ele está na sétima posição do campeonato com 46 pontos. “A ideia é pontuar e alcançar o pessoal que está mais à frente. São duas corridas para disputar o pódio. Mas antes, é importante fazer bons treinos, ajustar bem o carro, especialmente com a nova configuração de câmbio-diferencial que teremos”, comentou o piloto goiano.

Programação 3ª Etapa – Copa Shell HB20

Sexta-Feira – 13/05

12h45-13h10 – Treino Livre 2

15h35-16h00 – Treino Livre 3 (apenas para duplas)

Sábado – 14/05

08h45-09h10 – Treino Livre 4

11h55 – Treino Classificatório

15h45 – Corrida 1

Domingo – 15/05

16h15 – Corrida 2

