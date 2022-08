Copa HB20: Cattucci conquista pole para etapa de Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

A Copa Shell HB20 realizou na manhã deste sábado (30) o treino de classificação para a etapa de Interlagos, a quarta da temporada. Quem se deu melhor foi Alberto Cattucci, que conquistou a pole position na Pro. O piloto que conta com o apoio da Shell marcou 2min07s879. O líder do campeonato, Leonardo Reis será ‘apenas’ o quarto colocado no grid.

Na Elite, a pole ficou com Arthur Scherer, com a marca de 2min08s570. O líder, Marcus Índio, será o quinto no grid.

Na Super, Thiago Santana será o primeiro da categoria a aparecer no grid, com o tempo de 2min08s133.

Grid de largada

PRO

1 808 ALBERTO CATTUCCI PRO I 2:07.879 2 97 LUIS SENA JR /BERNANDO CARDOSO PRO I 2:07.933 3 6 FERNANDO JR /EDUARDO FUENTES PRO I 2:07.948 4 293 LEONARDO REIS PRO I 2:08.025 5 72 LUCIANO VISCARDI /THIAGO RIBERI PRO I 2:08.117 6 77 BETO CAVALEIRO PRO I 2:08.162 7 301 RAFAEL REIS PRO I 2:08.207 8 18 DANIEL NINO PRO I 2:08.270 9 117 HUMBERTO GUERRA JUNIOR PRO I 2:08.433 10 299 FRANCISCO MEIRELES PRO I 2:08.777 11 15 BRUNO TESTA PRO I 2:09.328 12 42 ROGERIO CRUZEIRO /JOÃO VIEIRA PRO I 2:09.440 13 343 CHRIS BORNEMANN PRO I 2:09.767

ELITE

1 116 ARTHUR SCHERER ELITE I 2:08.570 2 23 THALINE CHICOSKI ELITE I 2:08.831 3 41 LUCAS BORNEMANN ELITE I 2:09.056 4 19 ENZO GIANFRATTI ELITE I 2:09.143 5 21 MARCUS INDIO ELITE I 2:09.196 6 38 ANTÔNIO JUNQUEIRA ELITE I 2:09.211 7 107 ERNANI KUHN ELITE I 2:09.290 8 71 DIEGO VALLINI ELITE I 2:09.649 9 111 LEO RUFINO ELITE I 2:09.721 10 27 ROMUILO MOLINARI /PEDRO PERDONCINI ELITE I 2:09.838 11 5 EDGAR COLAMARINO ELITE I 2:09.917 12 12 BRUNO PIEROZAN ELITE I 2:10.149 13 13 MARCELO ZEBRA ELITE I 2:10.725

SUPER

1 84 THIAGO SANSANA SUPER I 2:08.133 2 22 VICTOR ANDRADE SUPER I 2:08.538 3 80 JOÃO PEDRO BORTOLUZZI SUPER I 2:08.752 4 9 LEANDRO PARIZOTTO SUPER I 2:08.786 5 88 VITO ARDITO /AGOSTINHO ARDITO SUPER I 2:08.855 6 4 AUGUSTO FREITAS SUPER I 2:08.894 7 10 RICARDO GARGIULO SUPER I 2:09.226 8 11 DIEGO PERONI /SANDRO SIQUEIRA SUPER I 2:09.333 9 48 RAfAEL VELHO SUPER I 2:09.597 10 147 THIAGO LOPES SUPER I 2:09.603 11 16 LEONARDO MARTINS SUPER I 2:10.011 12 3 Lukas Beux SUPER I 2:10.215 13 206 THIAGO FREITAS SUPER I 2:10.229 14 33 LUIZ DORIGUEL /EDUARDO DORIGUEL SUPER I 2:10.550 15 1 IVO ZANGIROLAMI SUPER I 2:11.238 16 17 THIAGO RIZZO SUPER I 2:11.437 17 199 GUSTAVO BORTOLOZZO /VINICIUS BORTOLOZZO SUPER I 2:11.499 18 26 SILVIO GATÃO SUPER I 2:12.790

O Motorsport.com transmite ao vivo a corrida 1 da etapa de Interlagos da Copa HB20.

