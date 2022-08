F1: Leclerc disse que a Ferrari sofreu com aquecimento dos pneus

Carregar reprodutor de áudio

GP da Hungria a pista já estava seca, mas a temperatura ambiente não passou dos 30ºC. Com isso os pilotos tiveram dificuldade para aquecer os pneus. Charles Leclerc disse teve muita inconsistência para colocar os pneus na janela certa de funcionamento.

Ele também disse que teve problemas em fazer uma volta perfeita. Mesmo assim, Leclerc acredita que a Ferrari pode vencer amanhã. "Eu estou bem certo que nós temos o ritmo no carro para estar um pouco mais a frente amanhã. Então vamos focar nisso. E esperar que tenhamos um domingo melhor", disse o monegasco que encarou o sábado como um dia não muito bom para a Ferrari.

O rival pela luta do título, Max Verstappen, irá largar em décimo, após sofrer com perda de potência no Q3. Leclerc destaca que a Ferrari deve focar em si mesma e entender o que aconteceu no sábado. "Nós só temos que entender o que deu errado com os pneus hoje", finalizou.