AO VIVO: Assista ao quali da Stock Car em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car Pro Series agita o fim de semana do Autódromo de Interlagos, com a sétima etapa do campeonato de 2022. Neste sábado, a categoria realiza o treino classificatório, definindo a ordem do grid da corrida 1 neste domingo.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv transmitem todas as emoções vindas do mais icônico autódromo brasileiro.