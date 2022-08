Carregar reprodutor de áudio

A Copa Shell HB20 realizou a primeira de duas corridas do fim de semana em Interlagos, palco da quarta etapa do campeonato de 2022.

O pole position, Alberto Cattucci, conseguiu concretizar sua condição inicial de prova em triunfo, após chegar a ser pressionado por Rafael Reis, em boa parte dos 25 minutos de prova.

Reis não só não conseguiu superar o piloto do #808 como também foi ultrapassado por Bernando Cardoso.

Na Elite, outro piloto que havia conseguido a pole position conseguiu vencer. Arthur Scherer foi o nono colocado, mas primeiro em sua categoria.

Na Super, Vito Ardito levou a melhor, sendo o 17º colocado na geral.

“Foi um sábado muito bom aqui em Interlagos", disse Cattucci. "As primeiras voltas foram muito disputadas, na hora que abri um pouco de distância, veio o safety-car e agrupou o pelotão de novo. Consegui me defender na relargada e nas últimas voltas eles voltaram a disputar, o que me deixou respirar e trazer o carro até a bandeirada”, completou.

A corrida 2 da etapa de Interlagos acontece neste domingo, às 15h.

1 808 ALBERTO CATTUCCI PRO 2 97 BERNANDO CARDOSO /LUIS SENA JR PRO 3 6 FERNANDO JR /EDUARDO FUENTES PRO 4 72 THIAGO RIBERI /LUCIANO VISCARDI PRO 5 293 LEONARDO REIS PRO 6 299 FRANCISCO MEIRELES PRO 7 77 BETO CAVALEIRO PRO 8 116 ARTHUR SCHERER ELITE 9 301 RAFAEL REIS PRO 10 117 HUMBERTO GUERRA JUNIOR PRO 11 41 LUCAS BORNEMANN ELITE 12 107 ERNANI KUHN ELITE 13 38 ANTÔNIO JUNQUEIRA ELITE 14 18 DANIEL NINO PRO 15 111 LEO RUFINO ELITE 16 27 ROMUILO MOLINARI /PEDRO PERDONCINI ELITE 17 88 VITO ARDITO /AGOSTINHO ARDITO SUPER 18 147 THIAGO LOPES SUPER 19 5 EDGAR COLAMARINO ELITE 20 23 THALINE CHICOSKI ELITE 21 15 BRUNO TESTA PRO 22 42 JOÃO VIEIRA /ROGERIO CRUZEIRO PRO 23 16 LEONARDO MARTINS SUPER 24 3 Lukas Beux SUPER 25 199 GUSTAVO BORTOLOZZO /VINICIUS BORTOLOZZO SUPER 26 13 MARCELO ZEBRA ELITE 27 10 RICARDO GARGIULO SUPER 28 1 IVO ZANGIROLAMI SUPER 29 26 SILVIO GATÃO SUPER 30 21 MARCUS INDIO ELITE 31 343 CHRIS BORNEMANN PRO 32 19 ENZO GIANFRATTI ELITE 33 9 LEANDRO PARIZOTTO SUPER 34 71 DIEGO VALLINI ELITE 35 80 JOÃO PEDRO BORTOLUZZI SUPER 36 11 SANDRO SIQUEIRA /DIEGO PERONI SUPER 37 17 THIAGO RIZZO SUPER

Veja como foi

