Stock Car – Lapenna lamenta: “nunca tinha visto uma punição dessa”

Felipe Lapenna teve pouco tempo para comemorar sua primeira pole position na Stock Car. O piloto da Hot Car Competições superou Cesar Ramos na pista, mas ao retornar aos boxes, excedeu o limite de velocidade do pit lane. O regulamento prevê que nenhum carro pode passar 50 km/h e o #110 teve registrado uma passagem a 53,4 km/h, resultando em uma penalidade de três posições.

Ao final da sessão, Lapenna lamentou a punição: “É muito triste mesmo, porque o mais difícil é fazer a pole em uma categoria tão competitiva como a Stock Car, com os tempos tão próximos. Fiquei muito chateado porque foram 53 km/h na entrada dos boxes e eu nunca tinha visto uma punição dessa.

“Eu até falei com o pessoal da CBA, que eles teriam que analisar com mais calma, não me punir assim tão rápido. Eu fico triste por conta disso, mas vamos para cima, o carro está bom, mesmo largando em quarto, mas eu fiquei chateado por perder essa chance de largar em primeiro.”

Lapenna mostrou confiança para a corrida deste domingo: “Mesmo assim, dá uma perspectiva boa, é uma condição muito boa de largada, lógico que primeira posição seria uma vantagem bem maior. Então, para ganhar a corrida não é tão fácil, mas eu vou tentar de tudo para me recuperar desse erro no box e ganhar essa corrida amanhã.”

A rodada dupla da etapa de Interlagos da Stock Car você acompanha ao vivo no Motorsport.com e na Motorsport.tv.

