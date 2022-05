Copa HB20: Cattucci sobe ao pódio na primeira corrida no Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

A jornada de Alberto Cattucci no Velocitta pela Copa Shell HB20 começou com troféu para o #808 apoiado pela principal patrocinadora dos esportes a motor no Brasil e no mundo. Largando da quarta posição na primeira corrida do fim de semana, Cattucci avançou duas posições no giro inaugural da prova para conquistar o segundo lugar no sábado.

Em dia de classificatório e corrida, Cattucci começou o dia levando o #808 para a pista no treino classificatório. O piloto ficou dentro do top5 dentro de toda a atividade que alinhou os pilotos no grid da corrida deste sábado. O piloto Shell era terceiro colocado até o giro final do quali quando um concorrente avançou posições e levou Cattucci para a quarta posição.

Partindo da segunda fila, Cattucci tracionou bem na largada e conseguiu manter a quarta posição tomando a linha externa no contorno da curva 1. Na aproximação da segunda curva, o #808 já aparecia na terceira posição e aproveitou o erro do então líder para escalar mais uma posição na primeira volta.

Então o piloto Shell iniciou sua caçada pelo líder da prova que perdurou até a última volta, quando Cattucci recebeu a bandeirada na segunda posição sem ter achado o momento ideal para concretizar o ataque que levaria o piloto à vitória no sábado.

A segunda corrida da Copa Shell HB20 acontece na tarde de domingo com transmissão do canal do Motorsport.com no YouTube.

“Aqui é uma pista dificílima de passar, tive uma oportunidade, mas o Rafa Reis se defendeu bem. No fim o carro estava esquentando muito, tentei novo ataque no fim, mas o carro estava falhando em baixa. Foi um ótimo campeonato para o resultado, o P2 soma bons pontos na classificação. Vamos acertar os problemas que apareceram para buscar a vitória amanhã", disse Cattucci.

PROGRAMAÇÃO – ETAPA 3 VELOCITTA

Domingo – 15 de maio:

16h15: Corrida 2 (30 minutos +1 volta)

COMEÇO DO FIM? Vettel se diz HIPÓCRITA e questiona se vale ficar na F1; entenda o 'DILEMA' do alemão

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #177 - Red Bull 'roubou' status de favorita ao título da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: