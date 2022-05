Copa HB20: Enzo Gianfratti fatura pódio na corrida 1 no Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

Enzo Gianfratti terminou no pódio a primeira corrida da terceira etapa da Copa Shell HB20, disputada no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Neste sábado (14), o dono do Hyundai número 19 completou a prova na quinta posição da classe Elite, após mostrar bons desempenhos nos treinos realizados no interior paulista.

Gianfratti chegou a aparecer na terceira colocação, mas um toque jogou o atual campeão da classe Super para o nono lugar. O piloto conseguiu se recuperar e escalou até o quinto posto, se colocando no pódio na prova que abriu o final de semana.

"Estou contente com o resultado, até porque pontuar na temporada é muito bom. Estou muito feliz com a quinta colocação. Fui acertado algumas vezes na largada e caí do terceiro para o nono lugar, mas me recuperei. É um bom resultado levando em conta como foi a corrida", comentou o piloto.

"Dá para esperar um pódio de novo amanhã. A galera anda muito forte e têm vontade de ganhar, mas eu também tenho e não vou dar mole para ninguém", completou o atual campeão da classe Super. A segunda corrida da Copa Shell HB20 será disputada neste domingo (15), a partir das 16h15, e terá transmissão do Motorsport.com e do YouTube da categoria.

