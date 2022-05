Carregar reprodutor de áudio

A etapa do Velocitta começou positiva para o atual campeão classe Super da Copa Shell HB20, o paulista Enzo Gianfratti. Com o terceiro lugar nos treinos livres desta sexta-feira, agora pilotando na classe acima, a Elite, Gianfratti está otimista para brigar pelas primeiras posições também nas corridas e vai torcer para cair uma chuva no domingo.

O editor recomenda: Copa HB20: Gianfratti ressalta histórico de vitórias no Velocitta para voltar ao pódio

“Estamos evoluindo bem com o carro. Preciso acertar alguns detalhes, mas foi bom ter sido o terceiro na Elite e nono na geral (no segundo treino). Agora é só continuar melhorando para classificação e corridas, quem sabe com uma chuva no domingo, conforme a previsão, já que eu nunca andei com esse carro na chuva e seria realmente um sonho”, diz Gianfratti.

Gianfratti, assim como os demais pilotos da categoria, vivem o desafio de algumas alterações que foram feitas no comportamento dos carros da Copa HB20, mudando um pouco o estilo de guiada do carro, o que acaba sendo mais sentido em um circuito técnico como é o Velocitta.

“Neste final de semana praticamente tivemos que reaprender a guiar o carro porque mudaram as RPM para que os pilotos não forçassem demais as marchas, evitando assim uma possível quebra de câmbio, então estamos aprendendo tudo de novo. Muda bastante o estilo de pilotagem do carro”, completa Gianfratti. Neste sábado será definido o grid de largada e a ainda haverá a realização da primeira prova às 15h40. A segunda corrida está programada para o domingo às 16h15.

COMEÇO DO FIM? Vettel se diz HIPÓCRITA e questiona se vale ficar na F1; entenda o 'DILEMA' do alemão

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #177 - Red Bull 'roubou' status de favorita ao título da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: