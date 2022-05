Copa HB20: Confira horários e como assistir etapa do Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

A Copa Shell HB20 está de volta neste fim de semana, quando realiza a segunda etapa da temporada de 2022 no autódromo do Velocitta, em Mogi-Guaçu, interior de São Paulo.

Após a segunda etapa, disputada em março em Goiânia, a classe Pro tem liderança de Leonardo Reis com 68 pontos, seguido de Beto Cavaleiro com 51. Na Elite é Marcus Índio quem lidera, com 63, tendo Edgar Colamarino e Leo Rufino na sequência, com 55 e 54. Fechando, João Pedro Bortaluzzi abre uma boa dianteira para Leonardo Moraes na Super: 85 a 66.

As ações na pista de Mogi-Guaçu começam na sexta-feira com três sessões de treinos livres. No sábado, mais uma sessão de prática, classificação e a corrida 1. No domingo, a rodada é encerrada com a corrida 2.

O canal do Motorsport.com no YouTube transmite as duas corridas ao vivo. Se você ainda não se inscreveu, clique aqui.

Sexta-feira, 13 de maio

09h40 – 1º Treino Livre (Grupo Único)

12h45 – 2º Treino Livre (Grupo Único)

15h35 – 3º Treino Livre (Duplas)

Sábado, 14 de maio

08h45 – 4º Treino Livre (Grupo Único)

11h55 – Classificação

15h40 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

Domingo, 15 de maio

16h15 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

