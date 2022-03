Copa HB20: Enzo Gianfratti acelera em busca de pódio na Elite

Carregar reprodutor de áudio

Enzo Gianfratti acelera neste fim de semana em Goiânia para a segunda etapa do calendário de 2022 da Copa Shell HB20. Estreante na categoria, Gianfratti irá em busca de bons resultados para subir na tabela de sua classe.

No ano passado, quando competia na categoria Super, Enzo dominou a etapa na capital goiana, vencendo tanto a primeira quanto a segunda corrida. Em 2022, o objetivo é ter uma boa performance novamente.

“Pensando no campeonato, minha expectativa para esta etapa é marcar a maior quantidade de pontos possíveis. Gosto muito da pista de Goiânia, ela é bem rápida e proporciona corridas dinâmicas. Estou confiante de que irei bem”, comentou Gianfratti, que tem patrocínio Innospec, ProD, Menzoil e Roadix DOT4.

As atividades de pista da Copa Shell HB20 têm início na sexta-feira (18) com treinos, no sábado (19), serão realizadas a classificação às 11h50 e a primeira prova às 16h05, ao passo que a corrida 2 acontece no domingo (20), às 9h50. A Copa Shell HB20 conta com transmissão pelo canal do Youtube do Motorsport.com.

