Até 2021, o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, era território de Rubens Barrichello. Entre suas 16 vitórias na Stock Car Pro Series, nada menos que seis (37,5%) foram registradas na capital de Goiás. Mas no ano passado o tricampeão Ricardo Maurício fez o que parecia impossível: venceu quatro provas em Goiânia, incluindo duas no mesmo final de semana, algo que dificilmente será repetido na história da Stock Car.

Com isso, empatou com Barrichello e, no próximo domingo (20), os dois duelam pela supremacia no traçado de 2.695m, um dos mais admirados pelos pilotos da categoria.

Goiânia é realmente uma pista de destaque na carreira de Barrichello. Das seis vitórias logradas por ele no circuito, duas delas aconteceram na badalada e cobiçada Corrida do Milhão: com Chevrolet Sonic, em 2014, na campanha que culminou no título, e em 2018, com Chevrolet Cruze, no anel externo. Rubens também venceu no Autódromo Internacional Ayrton Senna em 2016 e 2019, ambas com o Cruze, e em 2020 e uma vez em 2021, nessas oportunidades com o Toyota Corolla. Todas as suas vitórias foram obtidas defendendo a equipe Full Time Sports.

Antes de 2021, Ricardo Maurício havia obtido duas vitórias em Goiânia: 2015, com o Chevrolet Sonic, e 2020, com o Cruze, sempre pela Eurofarma RC. Contudo, nenhum outro piloto da Stock Car brilhou tanto quanto Ricardinho naquela pista e no mesmo ano. Das seis corridas disputadas no Planalto Central na temporada passada, o tricampeão venceu nada menos que quatro, alcançando a marca de seis vitórias totais do até então inalcançável Barrichello.

O momento mágico dessa trajetória do piloto da Eurofarma RC aconteceu em 19 de setembro. Naquele dia, Maurício fez história ao ser o primeiro piloto a alcançar 100% dos pontos em disputa no atual formato da Stock Car. O piloto do Chevrolet Cruze #90 marcou a pole-position no anel externo, venceu a Corrida 1, largou em décimo na segunda prova e triunfou de novo, com direito a uma chegada espetacular para superar Thiago Camilo por apenas 0s010, no desfecho mais apertado da história da Stock Car.

Thiago Camilo e Daniel Serra são os mais próximos adversários de Barrichello e Maurício na lista de maiores vencedores em Goiânia entre os pilotos em atividade. Eles somam “apenas” três vitórias e portanto não conseguirão alcançar os atuais recordistas. A seguir, com duas vitórias, estão empatados Átila Abreu, Felipe Fraga e Ricardo Zonta. Completam a lista Marcos Gomes, Galid Osman, Diego Nunes, Gabriel Casagrande, Guilherme Salas e Allam Khodair – todos com uma vitória na capital de Goiás.

