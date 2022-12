Copa HB20: Ernani Kuhn busca título em ano de estreia

Carregar reprodutor de áudio

A Copa Shell HB20 definirá seus campeões neste fim de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com corridas no sábado e domingo. Na categoria Elite, Ernani Kuhn está de olho no troféu logo em sua temporada de estreia. Com 159 pontos, ele ocupa a quarta colocação na classificação, porém, quando aplicados os descartes, ele é o vice-líder, com uma diferença de 15 pontos para o líder Léo Rufino.

“Estou me preparando muito para esta etapa e quero manter a sequência de bons resultados. São três vitórias e sete pódios em cinco etapas disputadas. Será uma etapa com a calculadora no volante”, assegura o piloto que representa Cuiabá no grid.

A etapa final também pode ser incluída na lista dos descartes, o que deixa a conta aberta até a última volta da temporada.

“Temos 47 pontos em disputa e o descarte pode alterar a soma a qualquer momento. Então, é focar em fazer o melhor para tirar a diferença para os líderes”, conta Ernani, que não participou das duas primeiras etapas da temporada.

A corridas decisivas da Copa Shell HB20 terão transmissão pelo Youtube do Motorsport.com. No sábado, a corrida 1 acontece às 16h30, enquanto a corrida 2, no domingo, está prevista para 16h20.

Classificação Categoria Elite – sem descartes

1º - Léo Rufino, 209 pontos

2º - Arthur Scherer, 166 pontos

3º - Lucas Bornemann, 162 pontos

4º - Ernani Kuhn, 159 pontos

5º - Edgar Colamarino, 159 pontos

6º - Bruno Pierozan, 154 pontos

7º - Marcus Índio, 140 pontos

8º - Enzo Gianfratti, 133 pontos

9º - Romulo Molinari/ Pedro Perdoncini, 101 pontos

10º - Thaline Chicoski, 77 pontos

11º - Guga Teixeira, 71 pontos

12º - Diego Vallini, 61 pontos

13º - Antonio Junqueira, 54 pontos

14º - Marcelo Zebra, 49 pontos

15º - Francisco Meirelles, 38 pontos

16º - Roberto Yan, 22 pontos

17º - Glauco Tavares, 10 pontos

18º - Juca Lisboa, 7 pontos

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #206 – Saída de Binotto resolve os problemas da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: