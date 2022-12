Carregar reprodutor de áudio

Chegou o momento de conhecermos o campeão da Stock Car Pro Series em 2022. A rodada decisiva acontece neste final de semana, no Autódromo de Interlagos, e terá quatro pilotos na briga pelo título. Além da Stock Car Pro Series, a Stock Series também definirá o campeão em São Paulo.

E o que ambas têm em comum? São equipadas com pneus Pirelli fabricados nas plantas mais modernas da companhia na Europa, assim como a Fórmula 4 Brasil, que também estará na pista em Interlagos.

Após 11 etapas, a Pro Series é caracterizada pelo equilíbrio do campeonato e pelas mesmas condições para todos os concorrentes.

“Os mínimos detalhes podem definir um campeão. Por isso, nosso trabalho é oferecer excelência em pneus e igualdade de condições para todos os pilotos presentes no grid".

"Durante todo o campeonato, o que vimos foram disputas intensas, decididas por milésimos, muito em parte aos pneus rigorosamente idênticos que entregamos a todas as equipes do campeonato”, comentou Fabio Magliano, gerente de produtos Car e Motorsport da Pirelli para a América Latina.

Rubens Barrichello lidera a competição com 298 pontos, 10 a mais que Daniel Serra, segundo colocado. Atual campeão, Gabriel Casagrande aparece em terceiro, com 288 e o argentino Matias Rossi – único dos quatro que ainda não conquistou o título da categoria –em quarto, com 268.

Até agora, apenas três pilotos lideraram o campeonato neste ano. Gabriel Casagrande foi quem mais apareceu na ponta. O atual campeão terminou sete rodadas como líder da competição.

Correndo atrás de seu quarto título na categoria, Daniel Serra ocupou a primeira posição na tabela de classificação em três etapas. Já o ex-F1 Rubens Barrichello assumiu a liderança apenas na última rodada, após as duas corridas disputadas no domingo em Goiânia.

Na última vez em que a Stock Car acelerou em São Paulo, Matias Rossi venceu a corrida 1 e o convidado Felipe Fraga venceu a prova 2.

“Interlagos é o circuito em que as equipes da Stock Car mais correram. As possibilidades de estratégias já foram definidas pelos times e, em uma final de campeonato isso é ainda mais importante".

"A pista possui diferentes características e pelo circuito possuir um traçado anti-horário, os pneus mais exigidos serão os do lado direito, principalmente o pneu traseiro direito devido à tração do carro”, concluiu Magliano.

“Mas Interlagos também pode transformar toda essa disputa em um embate ainda mais dramático, pois o clima pode mudar de uma hora para a outra na pista paulistana fazendo com que todos tenham que parar nos boxes para trocarem os pneus para os Pirelli Cinturato, de chuva”, lembrou o gerente da Pirelli.

Na Stock Series, a briga pelo título está restrita a Vitor Baptista (298 pontos), Zezinho Mugiatti (290) e Arthur Leist (277). Já pela Fórmula 4 Brasil, Pedro Clerot conquistou o título de forma antecipada na penúltima etapa, disputada em Goiânia.

A decisão da Stock Car Pro Series será mostrada ao vivo pelo Motorsport.com.

PNEUS DISPONÍVEIS

Pista seca: P Zero na medida 305/660-18

Pista molhada: Cinturato na medida 305/660-18

CARACTERÍSTICAS DA PISTA (entre 1 e 5):

Abrasividade da pista: 4

Força lateral: 4

Pneu mais exigido: traseiro direito

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS P ZERO:

Cambagem recomendada dianteira: -5,0°

Cambagem recomendada traseira: -3,0°

Calibragem recomendada a frio: 24 PSI

Calibragem recomendada a quente: 32 PSI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CINTURATO:

Cambagem recomendada dianteira: -2,0°

Cambagem recomendada traseira: -0,0°

Calibragem recomendada a frio: 26 PSI

Calibragem recomendada a quente: 32 PSI

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira, 8 de dezembro

08h30 - Treino 1 Stock Series

09h05 - Treino 1 F4 Brasil

10h20 - Treino 2 Stock Series

11h00 - Treino 2 F4 Brasil

12h25 - Treino 3 Stock Series

Sexta-feira, 9 de dezembro

08h05 - Shakedown Stock Series

08h20 - Shakedown F4 Brasil

09h50 - Classificação Stock Series

10h05 - Treino 1 Stock Car Pro Series (Grupo 1)

10h40 - Treino 1 Stock Car Pro Series (Grupo 2)

11h15 - Classificação F4 Brasil

14h15 - Treino 2 Stock Car Pro Series (Grupo 1)

14h50 - Treino 2 Stock Car Pro Series (Grupo 2)

15h50 - Corrida 1 Stock Series

Sábado, 10 de dezembro

9h55 - Corrida 1 F4 Brasil

13h20 - Shakedown Stock Pro Series

13h55 - Corrida 2 F4 Brasil

14h40 - Classificação Stock Car Pro Series

Domingo, 11 de dezembro

13h00 - Corrida 3 F4 Brasil

14h15 - Corrida 1 Stock Car Pro Series

14h55 - Corrida 2 Stock Car Pro Series

17h25 - Corrida 2 Stock Series

