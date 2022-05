Carregar reprodutor de áudio

Enzo Gianfratti disputa neste fim de semana a terceira etapa da Copa HB20, no Velocitta, autódromo em Mogi Guaçu (SP). O piloto entrou no grupo dos dez melhores do campeonato na última etapa, em Goiânia, e busca avançar na classificação em um de seus traçados preferidos.

“Minha expectativa para o final de semana é chegar no pódio e trazer pontos importantes para o campeonato, e como Velocitta é uma pista que eu gosto bastante, tenho certeza de que conseguirei ter uma boa performance”, comentou Gianfratti.

“Este é um circuito onde tive ótimos resultados no ano passado correndo pela Super, onde eu acabei com o título. É um circuito muito técnico, muito bom para se pilotar. Vamos trabalhar para conseguir levar para a casa bons pontos”, completou o competidor, que neste ano pilota na classe Elite.

A programação da Copa Shell HB20 no Velocitta será iniciada na sexta-feira (13), com três treinos livres. No sábado, haverá mais três atividades: um ensaio, a classificação e a primeira corrida, enquanto o domingo terá o encerramento da etapa com a segunda prova do final de semana. O canal de YouTube do Motorsport.com exibe as duas corridas, assim como a página da categoria na plataforma.

Confira a programação da terceira etapa da Copa Shell HB20:

Sábado - 14 de maio

8h45 - treino livre 4

11h55 - classificação

15h40 - corrida 1

Domingo - 15 de maio

16h15 - corrida 2

