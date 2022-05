Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, os irmãos Rafa e Leo Reis disputam a terceira etapa da Copa HB20, marcada para o autódromo Velocitta, localizado em Mogi Guaçu, no interior do estado de São Paulo. Leo é o atual líder da classe Pro, a principal do campeonato, com 68 pontos, enquanto Rafa ocupa a oitava posição da mesma divisão, com 45 pontos.

“A expectativa é alta para esta etapa. O Velocitta é uma pista que eu costumo me dar super bem e o foco total é o campeonato. Quero garantir bons pontos, conseguir terminar bem tanto nas duas corridas para ter constância e manter a liderança do campeonato”, comentou Leo Reis, que cravou a pole position e venceu a primeira prova da etapa passada, em Goiânia.

Enquanto Leo busca a manutenção da ponta da tabela de pontos, Rafa planeja subir na classificação na rodada dupla marcada para o circuito mogiano. Para isso, o foco do dono do HB20 número 301 é se manter nas primeiras colocações nas duas corridas da etapa.

“A meta para este fim de semana é andar na frente para buscar os pontos, bem como pódios e, assim, me colocar em uma boa posição do campeonato”, disse Rafa Reis, que foi ao pódio logo na estreia da temporada deste ano, no Autódromo de Interlagos, em fevereiro.

A Copa Shell HB20 começa a acelerar no Velocitta na sexta-feira (13), com três treinos livres. No sábado (14), acontece a classificação, bem como a corrida 1, ao passo que a segunda prova será realizada no domingo (15).

