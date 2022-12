Carregar reprodutor de áudio

A sessão classificatória desta sexta-feira (9) que definiu as posições do grid de largada para a corrida um da final da Copa Shell HB20 terminou de forma positiva para o piloto Rafael Velho. Disputando a temporada 2022 na categoria SUPER, o piloto do carro #48 garantiu o segundo melhor tempo durante a tarde em Interlagos.

"Foi uma classificação bastante complicada. O calor hoje foi intenso, precisei ser muito preciso durante a sessão para encaixar uma volta perfeita e garantir o segundo lugar no grid da categoria SUPER," finaliza Raphael Velho.

A largada para a corrida um da final da Copa Shell HB20 acontece neste sábado (10) às 16h30 com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com.

