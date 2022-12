Copa HB20: Leo e Rafa Reis fecham último quali de 2022 com P3 e P6

Carregar reprodutor de áudio

O Autódromo de Interlagos recebe neste fim de semana a última etapa da Copa Shell HB20 e será palco da decisão do título da categoria Pro, a qual tem os irmãos Leonardo e Rafael Reis dentre os guerreiros desta batalha. Nesta sexta-feira (9), a categoria promoveu a classificação, responsável por estabelecer o grid de largada da corrida 1, que contará com Leo começando em terceiro e Rafa em sexto.

A rodada dupla final teve um início positivo para os irmãos paulistanos. Nos treinos, tanto Rafa, quanto Leo estiveram dentro os mais rápidos, sendo que os dois fizeram um dobradinha na quarta sessão de pista livre.

“Bom, terceiro lugar na classificação, que contou com uma pista muito quente e mais emborrachada por conta de outras categorias terem andado. A gente acabou tendo treino às 7h e a classificação às quase 13h, ou seja, mudou muito a temperatura e as circunstâncias, mas o importante é que o carro está bom. Temos um ritmo forte e amanhã é pensar em campeonato e assumir alguns riscos cautelosos”, disse Leo.

“As condições mudaram bastante pelo que vimos no treino de manhã e a classificação à tarde. A questão agora é focar no campeonato, então ir para cima na corrida e confiar na matemática. As provas prometem e quero extrair o máximo possível do carro”, comentou Rafa.

Se andam perto na pista, no campeonato não é diferente. Leo lidera a tabela com 230 pontos, o que representa uma vantagem de 17 pontos em relação ao seu irmão, que ocupa a segunda colocação do campeonato.

A primeira parte do desfecho será a corrida 1, que acontecerá neste sábado (10), às 16h30 e terá transmissão ao vivo no Motorsport.com.

