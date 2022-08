Copa HB20: Rafael Reis segura irmão e vence em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

A quarta etapa da Copa Shell HB20 foi concluída neste domingo (31) em Interlagos com a disputa da segunda corrida do fim de semana. Com 44 carros no grid e mais de 50 pilotos inscritos, a categoria monomarca teve Rafa Reis (PRO), Enzo Gianfratti (ELITE) e João Pedro Bortoluzzi (SUPER) como vencedores. O dia marcou o reencontro dos três pilotos com o lugar mais alto do pódio.

Pela classe Pro, Humberto Guerra largou na pole com a inversão de grid, mas não conseguiu manter a sua vantagem, terminando em terceiro lugar. Quem se deu bem nessa história foi Rafa Reis, que saltou de terceiro para primeiro ainda na primeira volta e só precisou administrar os ataques do irmão Leo Reis, que terminou a corrida com apenas 0s262 de diferença. Completam o pódio da categoria: Eduardo Fuentes/Fernando Jr em quarto e Bruno Testa em quinto.

Na classe Elite, quem levou a melhor foi Enzo Gianfratti. Depois de largar da 11ª posição para a segunda corrida, o campeão do ano passado na Super conquistou a sua primeira vitória na categoria Elite e se reencontrou com a vitória. Marcelo Zebra, que largou na ponta na prova, ficou apenas com um oitavo lugar. Arthur Scherer, que venceu a Corrida 1, largou de nono e terminou na segunda colocação hoje. Completam o pódio: Edgar Colamarino em terceiro, Lucas Bornemann em quarto e Leo Rufino em quinto.

Na Super, João Pedro Bortoluzzi foi mais um a matar a saudade do topo do pódio. O piloto largou na pole e conseguiu administrar a vantagem durante a corrida para ver a bandeira quadriculada novamente nesta temporada. Agostinho Ardito, que faz dupla com o vencedor de ontem, seu irmão Vito Ardito, largou na nona colocação para terminar com um sexto lugar na categoria. Completam o pódio da Super os pilotos Leando Parizotto em segundo, Victor Andrade em terceiro, Thiago Sansana em quarto e Ricardo Gargiulo em quinto.

Resultados

1 301 RAFAEL REIS PRO I 13 27:58.088 2 293 LEONARDO REIS PRO I 13 27:58.350 0,262 3 117 HUMBERTO GUERRA JUNIOR PRO I 13 28:07.847 9,759 4 6 EDUARDO FUENTES /FERNANDO JR PRO I 13 28:18.167 20,079 5 15 BRUNO TESTA PRO I 13 28:18.736 20,648 6 18 DANIEL NINO PRO I 13 28:24.054 25,966 7 72 LUCIANO VISCARDI /THIAGO RIBERI PRO I 13 28:25.900 27,812 8 77 BETO CAVALEIRO PRO I 13 28:26.921 28,833 9 299 FRANCISCO MEIRELES PRO I 13 28:28.174 30,086 10 808 ALBERTO CATTUCCI PRO I 13 28:28.301 30,213 11 97 LUIS SENA JR /BERNARDO CARDOSO PRO I 13 28:29.427 31,339 12 343 CHRIS BORNEMANN PRO I 13 28:29.916 31,828 13 19 ENZO GIANFRATTI ELITE I 13 28:30.445 32,357 14 116 ARTHUR SCHERER ELITE I 13 28:33.844 35,756 15 80 JOÃO PEDRO BORTOLUZZI SUPER I 13 28:34.210 36,122 16 9 LEANDRO PARIZOTTO SUPER I 13 28:35.317 37,229 17 5 EDGAR COLAMARINO ELITE I 13 28:36.622 38,534 18 22 VICTOR ANDRADE SUPER I 13 28:41.533 43,445 19 41 LUCAS BORNEMANN ELITE I 13 28:41.648 43,560 20 84 THIAGO SANSANA SUPER I 13 28:43.575 45,487 21 10 RICARDO GARGIULO SUPER I 13 28:47.721 49,633 22 111 LEO RUFINO ELITE I 13 28:50.357 52,269 23 107 ERNANI KUHN ELITE I 13 28:51.001 52,913 24 23 THALINE CHICOSKI ELITE I 13 28:56.723 58,635 25 13 MARCELO ZEBRA ELITE I 13 28:57.861 59,773 26 88 AGOSTINHO ARDITO /VITO ARDITO SUPER I 13 28:58.754 1:00.666 27 206 THIAGO FREITAS SUPER I 13 29:09.596 1:11.508 28 11 DIEGO PERONI /SANDRO SIQUEIRA SUPER I 13 29:10.448 1:12.360 29 17 THIAGO RIZZO SUPER I 13 29:12.859 1:14.771 30 199 VINICIUS BORTOLOZZO /GUSTAVO BORTOLOZZO SUPER I 13 29:12.959 1:14.871 31 1 IVO ZANGIROLAMI SUPER I 13 29:14.045 1:15.957 32 26 SILVIO GATÃO SUPER I 13 29:18.179 1:20.091 33 33 EDUARDO DORIGUEL /LUIZ DORIGUEL SUPER I 13 29:19.968 1:21.880 34 42 ROGERIO CRUZEIRO /JOÃO VIEIRA PRO I 13 29:21.135 1:23.047 35 3 LUKAS BEUX SUPER I 13 29:32.687 1:34.599 36 27 PEDRO PERDONCINI /ROMULO MOLINARI ELITE I 13 29:35.014 1:36.926 37 21 MARCUS INDIO ELITE I 12 28:00.003 1 Lap

Veja como foi

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: