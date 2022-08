Após vitórias de Rossi e Fraga, veja como ficou a classificação da Stock Car

Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car Pro Series tem um novo líder! Após a sétima etapa da categoria, realizada em Interlagos, Gabriel Casagrande assumiu a liderança com 205 pontos contra os 184 de Daniel Serra, segundo colocado.

Daniel Serra foi ausência no fim de semana da Stock, o piloto da Eurofarma correu as 24 horas de SPA e foi substituído por Felipe Fraga, vencedor da corrida dois deste domingo (31). Com a ausência de Serra e com os resultados conquistados nas duas provas (um 4º e 8º lugar), Gabriel Casagrande se tornou o novo líder e abriu 21 pontos de diferença.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO APÓS A 7ª ETAPA

Posição Piloto Pontos 1 Gabriel Casagrande 206 2 Daniel Serra 184 3 Matias Rossi 171 4 Rubens Barrichello 160 5 Gaetano di Mauro 150 6 Bruno Baptista 144 7 Cesar Ramos 136 8 Guilherme Salas 136 9 Thiago Camilo 130 10 Ricardo Zonta 127 11 Nelson Piquet Jr 124 12 Rafael Suzuki 119 13 Allam Khodair 92 14 Felipe Lapenna 89 15 Julio Campos 88 16 Ricardo Mauricio 84 17 Diego Nunes 82 18 Galid Osman 77 19 Átila Abreu 76 20 Marcos Gomes 71 21 Tony Kanaan 70 22 Felipe Massa 66 23 Cacá Bueno 66 24 Denis Navarro 65 25 Felipe Baptista 60 26 Sergio Jimenez 58 27 Gianluca Petecof 42 28 Lucas Foresti 38 29 Felipe Fraga 25 30 Pedro Cardoso 24 31 Digo Baptista 19 32 Gabriel Robe 11 33 Tuca Antoniazi 9 34 Andres Jakis 7 35 Beto Monteiro 7 36 Thiago Vivacqua 4 37 Gustavo Frigotto 3 38 Renato Braga 0 39 A.Moraes Jr 0

