Copa HB20: Rapha Teixeira estreia com dupla função

A estreia de Rapha Teixeira na Copa Shell HB20, neste final de semana em Interlagos, será bastante atribulada e com algumas curiosidades. Além de se dedicar na busca de um lugar no pódio da categoria PRO, ele será coach de Roberto Possas, que faz parte da categoria Super e, pela primeira vez, estará na mesma programação de provas que o irmão Gustavo Teixeira, que teve sua participação confirmada no início da semana pela categoria Elite.

“Será um final de semana intenso, como nunca tinha vivido antes. Mas a expectativa é muito boa para acelerar em uma categoria que gosto muito. Estou mais leve em relação ao ano passado e acho que isso vai influenciar positivamente no ritmo”, assegurou o piloto goiano.

A participação do irmão Gustavo já criou os Brabus Brothers, menção ao sobrenome de família que é utilizado na empresa de marketing esportivo e gerenciamento de carreira Brabus Racing.

“Vai ser bem legal. Um ambiente mais família e amigos. Estar ao lado do meu irmão no mesmo grid e do Roberto, que é um piloto em formação e que estamos tendo todo o cuidado na escolha das categorias, é algo diferente e motivador”, destacou Rapha.

“A Copa HB20 propicia isso e tem um formato que me agrada muito, desde a organização, passando pela preparação dos carros que privilegia a qualidade dos pilotos. Tenho certeza que será uma boa temporada. Estou com o propósito de já estrear no pódio e pensar em brigar pelo campeonato”, revela.

