As estrelas de Hollywood Adam Driver, Penelope Cruz e Shailene Woodley estarão no filme biográfico de grande orçamento de Michael Mann sobre a lenda do automobilismo Enzo Ferrari.

De acordo com uma reportagem da Variety, Driver substituirá Hugh Jackman no papel principal do longa, que é baseado no livro de Brock Yates de 1991. Enzo Ferrari: O Homem, os Carros, as Corridas.

A filme segue a história de Ferrari a partir do verão de 1957, quando seu casamento com a esposa Laura (a ser interpretada por Cruz) estava em crise devido ao seu caso com Lina Lardi (interpretada por Woodley) após a morte de seu filho Dino em 1956.

O roteiro contará a história de como a Ferrari reconstruiu sua vida e sua empresa automobilística em torno das corridas, especificamente a Mille Miglia.

“Ser capaz de ter esses artistas maravilhosamente talentosos, atores Adam Driver, Penelope Cruz e Shailene Woodley, dando vida a esses personagens únicos em locações em Modena e Emilia-Romagna é ótimo”, disse Mann.

Mann ficou famoso como produtor executivo da série de TV Miami Vice, depois, repetiu seu sucesso na tela grande com O Último dos Moicanos no início dos anos 1990, que seguiu com os sucessos de bilheteria Heat e The Insider. Seu clássico Manhunter de meados dos anos 1980 também é considerado um clássico.

Mann diz que o filme da Ferrari é um projeto de paixão pessoal.

O astro dos X-Men, Jackman, estava ligado ao projeto em 2020 e não ficou claro por que ele se afastou, embora ele tenha muitos outros projetos em andamento – incluindo uma produção da Broadway, The Music Man.

O filme da Ferrari está sendo desenvolvido pela STX Films, que garantiu direitos de distribuição internacional – compartilhados com a Amazon em alguns mercados.

O presidente da STX, Adam Fogelson, acrescentou: “Ferrari é muito mais do que uma história sobre um homem e sua máquina. É uma história extraordinária e emocionante que Michael vem desenvolvendo há anos, e toda a equipe da STX está ansiosa pelo início da produção com esse elenco e cineasta dos sonhos.”

“Adam Driver é um dos atores mais talentosos e fascinantes que trabalham hoje, e não poderíamos estar mais empolgados em combiná-lo com Penelope, cuja lendária carreira se constrói a cada papel que assume.”

Um esforço anterior para lançar o filme, com Al Pacino no papel principal e dirigido por Sidney Pollack, falhou em 2004.

