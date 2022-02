Copa HB20: Goodyear Eagle Sport 2 equipará carros da categoria

Carregar reprodutor de áudio

A Goodyear, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, renovou sua parceria com a Copa Shell HB20. Em sua quarta temporada, a competição deste ano terá um grid de 42 carros do modelo da Hyundai, equipados com pneus Goodyear Eagle Sport 2, medida 195/55R1 85H. Outra novidade é que a competição passa a fazer parte da programação da Stock Car.

Para a gerente sênior de marketing da divisão de pneus de passeio da Goodyear, Debora da Cruz, a parceria com a Copa Shell HB20 é uma oportunidade de ter mais um ponto de contato com o consumidor para reforçar as mensagens-chave da marca.

Lançado em novembro de 2021, o Eagle Sport 2 tem desenho otimizado, com o objetivo de minimizar o desgaste e proporcionar melhor tração por meio da distribuição equilibrada de forças em contato com o solo, o que é fundamental para a alta performance do veículo. Trata-se também do primeiro pneu produzido no Brasil com a tecnologia Wear Gauge, que permite o acompanhamento do desgaste do pneu de modo mais fácil pelo consumidor ao longo de toda a sua vida útil.

“O Eagle Sport 2 é voltado ao segmento de veículos de média e alta potência. A sua evolução, ao ser comparado com o modelo antecessor, destaca-se pela estrutura diferenciada da carcaça, além de oferecer maior quilometragem, melhor dirigibilidade e maior economia de combustível”, disse Débora da Cruz.

A temporada 2022 da Copa Shell HB20 manterá o formato consolidado desde sua estreia, com uma prova no sábado e outra no domingo. A etapa inicial será nos dias 12 e 13 de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, sem presença do público, por conta do atual cenário da pandemia. Cada uma das etapas poderá ser acompanhada via transmissão no Motorsport.com.

ASTON MARTIN: Carro 'DE VERDADE', diretoria ESTELAR, Vettel CABELUDO e a busca pela REDENÇÃO na F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #161: O que aprovamos e reprovamos para temporada 2022 da F1

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: