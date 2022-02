Carregar reprodutor de áudio

O paraense Roberto Possas estreou na Copa Shell HB20 na tarde deste sábado e mostrou que será competitivo ao longo da temporada. Depois de largar na 31ª posição geral do grid, 14º da categoria Super, ele teve um excelente começo de prova e chegou a avançar para o quinto lugar.

“Fiz excelente largada e, logo depois da bandeira amarela na segunda volta, já estava brigando pelas primeiras posições. Foi um bom começo, mas houve um problema mecânico que me fez rodar na pista e perder posições. Felizmente, consegui levar o carro até o final”, disse o piloto.

Neste domingo, a partir das 10h05 da manhã, Possas volta à pista para a segunda prova da etapa de abertura da temporada, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com e também pelo nosso canal de YouTube.



Resultado Corrida 1 – Categoria Super

1º - João Pedro Bortoluzzi

2º - Agostinho Ardito

3º - Gustavo Bortolozzo

4º - Leo Martins

5º - Ivo Zangirolami

6º - Augusto Freitas

7º - Luiz Doriguel

8º - Silvio Gatão

9º - Roberto Possas

10º - Thiago Lopes

Veja como foi a corrida

